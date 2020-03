Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico e Strade Bianche: RCS scrive alle squadre. "Le corse si faranno"

Sembrano essere confermate, almeno stando a quanto riporta SpazioCiclismo, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, le gare di ciclismo organizzate dalla RCS sul suolo italiano. Questa mattina infatti RCS Sport avrebbe inviato una mail che conferma gli eventi alle squadre partecipanti.

Stando al provvedimento di ieri del Governo, infatti le province attraversate dalle prime due gare non erano interessate da alcuna misura restrittiva legata al Coronavirus, mentre con questa notizia ci sono rassicurazioni anche sulla Milano-Sanremo, che da subito era sembrata a forte rischio. La situazione però è in costante aggiornamento e potrebbero ancora esserci rischi per rinvii o cancellazioni.

roberto.santangelo@oasport.it