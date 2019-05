Arrivano i primi Daspo anche per il ciclismo: cinque persone, tra i venti e i trent’anni, sono state denunciate dai carabinieri di Diano Marina in quanto ritenuti responsabili del lancio di fumogeni che, sul Capo Berta, ha notevolmente disturbato il passaggio dell'ultima Milano-Sanremo.

I cinque, inoltre, sono destinatari del provvedimento che di solito viene inflitto nel calcio, ma che nelle due ruote non s’è mai visto. Saranno interdetti dall’accesso alle corse ciclistiche per un anno.

Le immagini che hanno incastrato il quintetto sono quelle della Rai, oltre alle fotografie scattate in quel mentre da alcuni appassionati. L'accusa per i cinque denunciati è di "cooperazione colposa in incendio boschivo", dal momento che si è verificato anche un principio d’incendio ai bordi della Statale Aurelia, spento peraltro in poco tempo.

Il problema degli incendi, peraltro, non è nuovo in Liguria, visti i problemi con siccità, vento e sterpaglie: per questo motivo, prima della Milano-Sanremo, e precisamente il 20 marzo, la Regione ha emesso un decreto in base al quale "è vietato compiere ogni operazione che possa creare pericolo di fuoco".

