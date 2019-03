Il corridore della settimana: Julian Alaphilippe re d'Italia

Il corridore della settimana è ancora lui, Julian Alaphilippe, nato nel cuore della Francia per conquistare un mondo di ciclismo. Chi s’era perso i primi podi classici, i timbri al California, alla Vuelta, alla Flèche o in maglia a pois al Tour de France, oggi s’è trovato in casa un fuoriclasse assoluto, un campione modernissimo e capace di vincere in ogni modo pensabile. Ha vinto la Strade Bianche, due tappe alla Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo imponendosi su ogni tipo di percorso. Ha battuto Sagan in volata a Jesi e allo sprint di via Roma, gettandogli un guanto di sfida al Giro di Slovacchia (dominato) della scorsa stagione.

Julian Alaphilippe, primavera d'Italia

In uno sport sempre più tecnico e specializzato, Julian Alaphilippe concilia i puristi del ciclismo con l’eleganza dello scatto sui pedali, così eccitato dalla corsa di testa. Esemplare unico e mutevole, la scorsa estate ha vinto una tappa alpina in salita e una pirenaica in discesa, primo corridore nella storia del Tour de France a scollinare in testa a 4 Hors Catégorie, ultimo il Tourmalet. Oggi è il signore delle classiche che parte per la Campagna del Nord con il suo esercito di pretoriani: una squadra, la Deceuninck Quick-Step, capace di vincere 19 corse in due mesi di ciclismo e solita a governare le Fiandre. Un’altra guerra ha inizio: l’Italia intanto è regno di Alaphilippe.

Julian Alaphilippe alla partenza della Milano-Sanremo: sullo sfondo il Castello SforzescoGetty Images

I commenti di Riccardo Magrini e Paolo Bettini

" Alaphilippe è un campione speciale che si sta consacrando dominando le corse. È un corridore veloce e resistente che s’adatta a ogni tipo di percorso. L’anno scorso ha fallito soltanto il Mondiale da favorito e adesso farà altre cose speciali: Alaphilippe può vincere qualsiasi corsa e io lo vedo già favorito alla Liegi-Bastogne-Liegi [Riccardo Magrini]. "

" Davide Bramati (direttore sportivo della Quick-Step) me lo disse in tempi non sospetti, quando presero Alaphilippe tra i pro. Èun po’ meno veloce di me ma un po’ più forte in salita. Sì, è vero, mi somiglia molto: ha lucidità tattica, ma è anche un corridore molto aggressivo che se attacca è per vincere… E quest’anno sta vincendo sempre. [Paolo Bettini]. "

Azione della settimana: la volata della Tirreno-Adriatico

Riavvolgendo il nastro al primo brano della settimana, mentre tutti s’aspettavano già a Jesi una rivalsa di Sagan su Viviani, Julian Alaphilippe vince la volata di gruppo fra lo stupore generale dei cronisti, del pubblico e (specialmente) dei velocisti, compreso il suo Viviani. Merito del treno Deceuninck e dei deragli altrui, tutti a chiedersi che ci facesse lì un grimpeur, al vento di uno sprint lunghissimo, manco fosse il Mur de Huy. Il sabato dopo, un altro atto di forza dello squadrone belga sul Poggio.

Video - Incredibile Alaphilippe: il francese vince la volatona di gruppo a Jesi, terzo Viviani 01:28

Dato della settimana: il Poggio in 5’47

Scortato da Lampaert con due secchi comandi ai suoi luogotenenti: a bloc per Gilbert, full gas! per Stybar e i velocisti (compreso il suo Viviani bis) si defilano sul Poggio, scalato in testa col secondo miglior tempo nella storia della Milano-Sanremo: 5’47 a vento contrario, 3 secondi in più di Fondriest-Jalabert nel 1995, stesso tempo di Kwiatkowski nel 2017. Un’azione durissima che sgretola il gruppo selezionando i migliori: il campione del mondo Alejandro Valverde, il campione europeo Matteo Trentin, il campione in carica Vincenzo Nibali e l’ex Kwiatkowski, poi Sagan, Naesen e i talentuosi Mohoric e Wout Van Aert. Tra il Poggio e via Roma, è stato un bellissimo finale di Sanremo.

Foto della settimana: nome in codice Sanremo

Inizia dalle retrovie, riparati dal vento di Ponente, il piano della Deceuninck Quick-Step per vincere la Milano-Sanremo: da sinistra Julian Alaphilippe, Zdenek Stybar e Tim Declercq. Sarà il campione francese a ringraziare i compagni del Wolfpack in conferenza stampa: "Loro sono stupendi, senza Stybar sul Poggio non sarei qui a parlarvi e festeggiare questa splendida vittoria di squadra".

Julian Alaphilippe, Zdenek Stybar e Tim Declercq del Team Deceuninck-Quick Step, già vincitore di 19 corse in questa stagione: ultima la Milano-SanremoGetty Images

In arrivo su Eurosport: le grandi classiche del Nord

