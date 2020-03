Annullate Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico e Giro di Sicilia: ora è ufficiale

Come si temeva, il Coronavirus e la paura del contagiko, insieme alle ordinanze governative, ha steso i suoi tentacoli sul ciclismo e dopo la cancellazione delle Strade Bianche è arrivata anche la notizia più brutta: le gare più importanti che si dovtrebbero disputare sul territorio italiano in questo periodo non si disputeranno. Cancellate dunque anche Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Giro di Sicilia.

Il comunicato di RCS

La brutta notizia arriva tramite un comunicato ufficiale di RCS:

" A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, RCS Sport, comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. "