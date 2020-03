Milano-Sanremo e "L’è tutto da rifare": il ciclismo ai tempi del Coronavirus

L’è tutto da rifare. Avrebbe detto Bartali ai tempi del Coronavirus. Come possiamo immaginarci una stagione di ciclismo senza l’antico modernismo della Strade Bianche, senza il primo grande esame della Tirreno-Adriatico ma specialmente senza l’inno d’amore della Milano-Sanremo? Niente polvere di stelle fra le strade sterrate nelle Crete Senesi, nessun agguato appenninico tra i due Mari, le scuole non riaprono e non s’impara più l’alfabeto della Primavera: Chiesa Rossa, Passo del Turchino, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, Cipressa, Poggio, Sanremo. Gli altri sport si fanno a porte chiuse, ma sono gli stadi naturali del ciclismo a dire di un vuoto incolmabile.

Non gli è tutto sbagliato, ma l’è tutto da rifare. Di fatto, la grande stagione del ciclismo non inizierà domani (sabato 7 marzo) con la Strade Bianche, questo palio di confine dal gusto squisitamente vintage, la più amata dai corridori classici perché semplicemente unica. Fatta d’incanti naturali e magnifici scenari rinascimentali, dalla Fortezza Medicea al traguardo di Piazza del Campo, non ci sarà la Strade Bianche che si corre dal 2007 su impulso dell’Eroica, ma viene dagli albori dei pionieri. Non ci sarà la Tirreno Adriatico che è nata negli anni Sessanta per far battere il cuore matto di Bitossi o ammirare da vicino, anche meno di un metro di distanza, i maestri fiamminghi.

Julian Alaphilippe alla Strade Bianche 2019Getty Images

E avremo nasi tristi come una salita. Non sarà la centenaria Milano-Sanremo quel punto di luce dove il ciclista-migratore ritorna sempre, un viaggio rituale, la prima grande corsa dell’anno. Al suo richiamo le biciclette escono dal letargo e planano verso il mare, ma quest’anno la rondine di Sanremo non farà primavera e chissà che ne sarà, nel fittissimo calendario World Tour, del trittico italiano che da sempre annuncia lo spettacolo del pedale. Del festival sanremese e la sua sfida di sprinter e classicisti nella trama del traguardo.

E c’è un silenzio che descriverti non saprei. Da quando i primi 62 aspiranti si son trovati sul Naviglio, alle 4:30 di domenica 14 aprile 1907 davanti all’osteria della Conca Fallata, la Milano-Sanremo non s’è fatta solo per gli orrori delle Guerre: nel 1916, 1944 e 1945. Ora ci resterà da raccontare la storia unica di una Classicissima d’estate o d’autunno, magari di foglie morte invece dei mandorli in fiore. Intanto Nibali e Sagan cercano un altro sole correndo verso un altro mare, purché si faccia la Parigi-Nizza, e noi s’attende il pavé e la polvere nel vento del Nord, purché si faccia il Giro delle Fiandre.

Il vincitore della Strade Bianche 2019 Julian Alaphilippe con il compagno di squadra Zdenek StybarGetty Images

E tu mi dici dobbiamo andare al cinema. Però anche i cinema sono chiusi e laddove il ciclismo trascende lo sport per proprietà esistenziale, non ci si può far contagiare dalla passione. La nostra generazione non ha appreso guerre né malattie e i nostri figli son meno vaccinati di noi, ma questo momento storico pretenderà un cambio di categorie mentali, ci obbligherà a cambiare le lenti con cui guardiamo il mondo e scoprire il valore delle nostre relazioni. Non capiamo perché non possiamo darci la mano eppure va fatto. Sappiamo che lo sforzo abbassa le difese immunitarie e non c’è fatica più dura del corridore. Non possiamo unirci in strada ad aspettare Bartali e non c’è ciclismo senza spinta sociale, senza logica identitaria.