Mondiali di paraciclismo: Alex Zanardi si prende la rivincita iridata nella cronometro su De Vries

L’anno scorso, a Maniago, in Friuli, era stato l’olandese Tim de Vries a beffare Alex Zanardi sul traguardo dei Mondiali di paraciclismo. Questa volta, nella prova a cronometro, il cinquantaduenne di Bologna, che dopo le tre carriere vissute, due da pilota e una da ciclista paralimpico, è riuscito a battere, in quel di Emmen, il suo avversario, rimasto a quasi 5″.

Si tratta della seconda affermazione di Zanardi in questa rassegna iridata, dopo aver già trionfato con Paolo Cecchetto e Luca Mazzone nella prova in staffetta, e di un’ulteriore conferma della forza del contingente italiano, data anche dai precedenti ori di Fabrizio Corneliani e Roberta Amadeo.

Zanardi ha raccontato così la sua nuova avventura dalle pagine della Gazzetta dello Sport: “Mi sono dato una lucidatura, volevo arrivare ai Mondiali nella giusta forma, poi i risultati danno quello che semini, anche se a volte può non capitare. In questa lucidatura sono stati importanti i compagni, perché l’Italia di Valentini non è solo una squadra. Ed è essenziale aver lavorato con Dallara, che devo sempre ringraziare“.

