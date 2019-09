Durante la presentazione della Coppa Bernocchi, il ct della Nazionale Davide Cassani ha diramato la lista dei 16 pre convocati in vista del Mondiale del Yorkshire in programma domenica 29 settembre 2019. Di questi 16 ne saranno poi confermati 8 nella squadra ufficiale che punterà tutto su Matteo Trentin per provare il successo in quel di Harrogate.

Tutti i convocati

Davide BALLERINI (Astana)

Alberto BETTIOL (Education First)

Davide CIMOLAI (Israel)

Damiano CARUSO (Bahrain Merida)

Dario CATALDO (Astana)

Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida)

Fabio FELLINE (Trek Segafredo)

Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe)

Gianni MOSCON (Team Ineos)

Vincenzo NIBALI (Bahrain Merida)

Daniel OSS (Bora Hansgrohe)

Salvatore PUCCIO (Team Ineos)

Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott)

Diego ULISSI (UAE Emirates Team)

Andrea VENDRAME (Androni Giocattoli)

Giovanni VISCONTI (Neri Sottoli-Selle Italia)

Tra gli esclusi di lusso ci sono Fausto Masnada (vincitore di una tappa al Giro 2019) e Simone Consonni che è arrivato proprio 2° alla Coppa Bernocchi alle spalle di Phil Bauhaus. Ma non dimentichiamoci di Valerio Conti e Gianluca Brambilla in uscita dalla Vuelta: entrambi non sono riusciti a dare la stoccata vincente alla corsa spagnola, con Conti che ha provato poi nel finale a lavorare per Tadej Pogacar, ma ha confessato di non avere grandi gambe. Manca anche Elia Viviani, il campione europeo in carica, ma il corridore della Quick Step aveva già dato forfait, non essendo più in condizione dopo una stagione lunghissima.

