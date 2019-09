Cassani ufficializza gli 8 per i Mondiali: Trentin capitano, Sbaragli e Formolo le riserve

I giochi sono ormai fatti. Davide Cassani ha ufficializzato anche i nomi delle due riserve che saranno a disposizione per la prova in linea iridata di domenica 29 settembre (280 km da Leeds ad Harrogate). Il ct ha scelto di schierare, oltre al capitano Matteo Trentin, i vari Colbrelli, Ulissi, Cimolai, Bettiol, Puccio, Moscon e Visconti, lasciando come riserva Kristian Sbaragli e il campione nazionale italiano Davide Formolo.

Gli 8 convocati

Alberto BETTIOL (Education First)

Davide CIMOLAI (Israel)

Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida)

Gianni MOSCON (Team Ineos)

Salvatore PUCCIO (Team Ineos)

Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott)

Diego ULISSI (UAE Emirates Team)

Giovanni VISCONTI (Neri Sottoli-Selle Italia)

Niente da fare quindi per Davide Formolo che non ha mostrato una grande forma nell'ultimo periodo in uscita dalla Vuelta. Ha chiuso con il 23° posto al Giro della Toscana, non ha concluso la Coppa Sabatini e si è piazzato 39° e 38° rispettivamente a Memorial Marco Pantani e Trofeo Matteotti.

Le due riserve

Kristian SBARAGLI (Israel)

Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe)

Da tempo si è deciso di puntare tutto su Matteo Trentin, ma il ct ha in serbo diversi piani alternativi. Dalla possibile fuga di Sonny Colbrelli che si giocherebbe la volata a ranghi ristretti, alle azioni da lontano di Bettiol e Moscon.