Da Roglic a Dennis, da Ganna a Affini: orari, dorsali e starlist ufficiale della crono del Yorkshire

È tutto pronto per la cronometro élite maschile, con 55 corridori che proveranno a sfilare la maglia iridata a Rohan Dennis. Sono stati definiti gli orari di partenza e i rispettivi numeri di dorsale, con l’Italia che schiererà due corridori molto promettenti per questo fondamentale: Filippo Ganna e Edoardo Affini. Due giovani, ma che hanno fatto già molto bene nella prima parte della loro carriera nelle prove contro il tempo: il classe ’96 del Team Ineos è il campione nazionale a crono di questa stagione, menntre il classe ’96 Mitchelton-Scott è reduce dalla vittoria nella crono dell’ultimo Tour of Britain.

Si parte dalle 14:20: c'è Tratnik per Roglic

Orario Corridore Dorsale 14:20:00 Khaled ALKHALAIFAH (Kuwait) 56 14:21:30 Nazir JASER (Siria) 55 14:23:00 Eddie DUNBAR (Irlanda) 54 14:24:30 Dirk COETZEE (Namibia) 53 14:26:00 Chun Kai FENG (Taiwan) 52 14:27:30 Kamil GRADEK (Polonia) 51 14:29:00 Lluís MAS BONET (Spagna) 50 14:30:30 Claudio IMHOF (Svizzera) 49 14:32:00 John ARCHIBALD (Gran Bretagna) 48 14:33:30 Jan BARTA (Repubblica Ceca) 47 14:35:00 Jan TRATNIK (Slovenia) 46 14:36:30 Pierre LATOUR (Francia) 45 14:38:00 Christopher SYMONDS (Ghana) 44 14:39:30 Saied Jafer ALALI (Kuwait) 43 14:41:00 Gustavo MIÑO (Paraguay) 42 14:42:30 Runar Orn AGUSTSSON (Islanda) 41 14:44:00 Eduardo SEPÚLVEDA (Argentina) 40 14:45:30 Eduard-Michael GROSU (Romania) 39 14:47:00 Hugo HOULE (Canada) 38

Si parte dalle 14:20 con il kuwaitiano Khaled Alkhalaifah poi via via tutti gli altri, con molti corridori che saranno proprio dei gregari per i rispettivi capitani. Dunbar fungerà da punto di riferimento per Ryan Mullen, Latour farà il gregario per Benjamin Thomas (campione nazionale francese), Mas Bonet per Castroviejo, Imhof per Küng e Tratnik per il grande favorito Primoz Roglic.

Orario Corridore Dorsale 14:48:30 Alexey LUTSENKO (Kazakistan) 37 14:50:00 Dylan VAN BAARLE (Paesi Bassi) 36 14:51:30 Nils POLITT (Germania) 35 14:53:00 Alexander EVTUSHENKO (Russia) 34 14:54:30 Yves LAMPAERT (Belgio) 33 14:56:00 Ahmad WAIS (Siria) 32 14:57:30 Ján Andrej CULLY (Slovacchia) 31 14:59:00 Luke DURBRIDGE (Australia) 30 15:00:30 Ryan MULLEN (Irlanda) 29 15:02:00 Matthias BRÄNDLE (Austria) 28 15:03:30 Muradjan KHALMURATOV (Uzbekistan) 27 15:05:00 Martin Toft MADSEN (Danimarca) 26 15:06:30 Alex DOWSETT (Gran Bretagna) 25 15:08:00 Filippo GANNA (Italia) 24 15:09:30 Josef CERNY (Repubblica Ceca) 23 15:11:00 Benjamin THOMAS (Francia) 22 15:12:30 Tanel KANGERT (Estonia) 21 15:14:00 Vasil KIRYIENKA (Bielorussia) 20 15:15:30 Bob JUNGELS (Lussemburgo) 19 15:17:00 Daniil FOMINYKH (Kazakistan) 18 15:18:30 Stefan DE BOD (Sudafrica) 17 15:20:00 Lawson CRADDOCK (Stati Uniti) 16

Dalle 14:38 cominciano a partire anche corridori di un certo calibro, come Lutsenko che proverà la gamba in vista della prova in linea. Poi van Baarle per van Emden, Politt per Tony Martin e Lampaert per Evenepoel. Alle 15:08 tocca anche al nostro Filippo Ganna, il campione nazionale a crono che tenterà di centrare un ottimo risultato dopo l'argento a Plumelec nel 2016 nella prova Under 23.

Orario Corridore Dorsale 15:21:30 Remco EVENEPOEL (Belgio) 15 15:23:00 Jos VAN EMDEN (Paesi Bassi) 14 15:24:30 Patrick BEVIN (Nuova Zelanda) 13 15:26:00 Daniel MARTÍNEZ (Colombia) 12 15:27:30 Maciej BODNAR (Polonia) 11 15:29:00 Edoardo AFFINI (Italia) 10 15:30:30 Jonathan CASTROVIEJO (Spagna) 9 15:32:00 Tony MARTIN (Germania) 8 15:33:30 Stefan KÜNG (Svizzera) 7 15:35:00 Chad HAGA (Stati Uniti) 6 15:36:30 Nélson OLIVEIRA (Portogallo) 5 15:38:00 Kasper ASGREEN (Danimarca) 4 15:39:30 Primoz ROGLIC (Slovenia) 3 15:41:00 Victor CAMPENAERTS (Belgio) 2 15:42:30 Rohan DENNIS (Australia) 1

Dalle 15:21 cominciano a partire i favoriti con un Remco Evenepoel ispiratissimo, con il belga - ricordiamolo - che è il campione europeo in carica e il campione mondiale juniores della passata stagione. Poi partiranno distanziati di 1 minuto e mezzo i vari van Emden, Bodnar, Castroviejo, Tony Martin e Küng. Alle 15:29 toccherà invece al nostro Edoardo Affini che punta al podio dopo aver conquistato il bronzo ad Aklmaar nella prova élite agli Europei e l'oro a Glasgow nella prova a cronometro Under 23 agli Europei 2018. Poi i pezzi da 90 con il tris Primoz Roglic (15:39), Victor Campenaerts (15:41) e Rohan Dennis (15:42). Dennis è il campione in carica dopo il successo di Innsbruck, Campenaerts è già stato campione europeo e lo scorso anno conquistò il bronzo ai Mondiali, mentre Primoz Roglic ha conquistato solo una medaglia ai Mondiali, l’argento a Bregen nel 2017.

