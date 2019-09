Era una crono difficile da interpretare, considerando i tanti nomi sul piatto e le forze ridotte, essendo al termine della stagione. Primoz Roglic era l’uomo da battere, ma lo sloveno ha patito i postumi della Vuelta ed è andato malissimo, finendo neanche tra i primi 10 e venendo ‘doppiato’ da uno scatenato Rohan Dennis. Il corridore australiano si conferma così Campione del mondo per il secondo anno consecutivo, dopo l’oro conquistato a Innsbruck nella passata annata. Dennis vince anche lo scetticismo di chi, quasi tutti, non lo ritenevano competitivo visto che non correva dal 18 luglio 2019 quando si ritirò a sopresa dal Tour de France per dei dissidi con la Bahrain Merida. Lui non ha corso nessuna prova ufficiale, avendo un solo obiettivo: confermarsi il miglior al mondo. E lo ha fatto con la bici della BMC e non con quella Merida, tanto da essere costretto a coprire i loghi della sua ex squadra con degli adesivi neri. Tanti complimenti poi a Remco Evenepoel che dopo l’oro nella crono ai campionati europei, si ripete conquistanto un meritatissimo argento nella crono dei Mondiali. E ricordiamo che il belga è solo un classe 2000. Poi uno splendido Filippo Ganna, proprio il campione nazionale italiano a crono che fa un tempo incredibile e sale sul podio, risultato che mancava all’Italia dal 2015 quando ci fu l’argento di Adriano Malori.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Rohan DENNIS (Australia) 1:05:05.35 2. Remco EVENEPOEL (Belgio) +1:08.93 3. Filippo GANNA (Italia) +1:55.00 4. Patrick BEVIN (Canada) +1:57.16 5. Alex DOWSETT (Gran Bretagna) +2:01.77 6. Lawson CRADDOCK (USA) +2:07.27 7. Tanel KANGERT (Estonia) +2:07.60 8. Nélson OLIVEIRA (Portogallo) +2:09.80 9. Tony MARTIN (Germania) +2:27.14 10. Stefan KÜNG (Svizzera) +2:46.66 11. Victor CAMPENAERTS (Belgio) +2:49.52 12. Primoz ROGLIC (Slovenia) +3:00.14

Video - Filippo Ganna si prende il bronzo mondiale: rivivi la sua crono in 90 secondi 01:29

Video - Filippo Ganna terzo nella crono mondiale: la festa del podio 00:36

Ganna e Evenepoel di un’altra pasta: male Roglic, super Dennis

Si attendono i big, ma al km 16,7 si notano i grandi tempi di Filippo Ganna e Remco Evenepoel. Il campione nazionale italiano fa segnare un ottimo 19:24.16 che fa ben sperare, ma arriva un incredibile Evenepoel che migliora il primo intermedio di 6 secondi. Victor Campenaerts, il connazionale, appena dietro, ma Rohan Dennis fa ancora meglio piazzando un 18:58.97. Sull’australiano c’erano molti dubbi, ma il corridore della Bahrain Merida dà subito una risposta.

Video - "Campenaerts ma cosa fai?" Il belga rompe il cambio e se ne va a piedi 00:37

Campenaerts cade e rompe la catena, soprasso di Dennis su Roglic

Campenaerts punta al podio, ma il belga - titolare del record dell’ora - è sfortunatissimo, rimediando prima una caduta in curva, poi venendo bloccato dalla rottura della catena. Ganna e Evenepoel si alternano per il primato anche al secondo intermedio (37,7), ma Dennis continua a volare piazzando uno 45:44.99 che gli assicura, in pratica, la vittoria. Dopo il passaggio all’intermedio, arriva anche il sorpasso di Rohan Dennis su Primoz Roglic che era partito con tre minuti di anticipo: un passaggio da consegnare alla storia.

Evenepoel storico podio, ma Dennis è il più forte: Ganna prende la medaglia

Con la caduta di Campenaerts e la giornata storta di Primoz Roglic, Filippo Ganna si può giocare una medaglia. Il campione nazionale italiano resiste agli attacchi di Kangert, Nélson Oliveira, Bevin e Dowsett e solo Evenepoel riesce a superarlo piazzando un 1:06:14.280 ad una media di 48,918 km/h. Il belga, classe 2000, diventa così il più giovane di sempre a salire sul podio in una gara di un Mondiale. C’è però un Rohan Dennis stellare: seconda maglia iridata consecutiva, con una media di 49,782 km/h. Ganna si prende così il 3° posto, ritrovando una medaglia che mancava all’Italia dal 2015, dall’argento di Adriano Malori. Il 4 volte campione del mondo Tony Martin rimedia un 9° posto, mentre Campenaerts (11°) e Roglic (12°) finiscono oltre i primi 10, poi Edoardo Affini chiude 16°.