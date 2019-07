Due mesi al Mondiale in Gran Bretagna: altimetria e percorso del tracciato nello Yorkshire

I Mondiali 2019 di ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) e i riflettori saranno puntati sulla gara in linea maschile, che andrà in scena domenica 29 settembre e chiuderà la rassegna iridata. Il percorso, a differenza di quello dello scorso anno a Innsbruck, è privo di grandi salite, ma è comunque impegnativo, vista la presenza di diversi strappi. Sulla carta questo tracciato si addice a corridori da classiche, quindi resistenti ma dotati anche di un buon spunto veloce.

PERCORSO

I corridori affronteranno 284,5 km da Leeds a Harrogate. Nella prima parte ci saranno diversi saliscendi, poi al km 59 inizierà la prima salita classificata, Cray, lunga 6,6 km con una pendenza media appena dell’1,3% ma una rampa nel finale all’8,9%. Al km 94 ci sarà poi l’ascesa di Buttertubs, lunga 6 km e anche questa con una pendenza media molto bassa, 2,5%, ma un tratto duro all’11,7%. La terza e ultima salita del tratto in linea è quella di Grinton Moor, al km 120, lunga 4,4 km, con una pendenza media del 5,3% e massima dell’8,8%. Se la velocità sarà elevata, queste tre ascese potranno fare una prima selezione in gruppo.

Seguirà poi un tratto di discesa e falsopiano per arrivare a Harrogate, dove a 97 km dal traguardo si entrerà nel circuito finale, con sette giri da 13,8 km da affrontare. Si tratta di un tracciato tecnico, complesso sia dal punto di vista planimetrico, con diverse curve ad angolo retto, che altimetrico, visto che saranno presenti due brevi strappi, di cui il secondo impegnativo, e l’arrivo sarà in leggera salita. Nel circuito finale si potrà quindi fare la differenza e qualcuno potrebbe provare a piazzare un attacco, altrimenti, è appare l’ipotesi più probabile, vedremo il gruppetto dei migliori giocarsi la vittoria in una volata ristretta.

ALTIMETRIA