Evenepoel lancia la sfida per la crono: "Sono pronto e la corsa si adatta alle mie caratteristiche"

È tutto pronto per la crono dei Mondiali che designerà il nuovo campione del mondo nelle corse contro il tempo e succederà a Rohan Dennis nell’albo d’oro. Il percorso da Northhallerton a Harrogate è molto tecnico, ma soprattutto molto lungo, ecco perché i giovani corridori (come i nostri Ganna e Affini) sono in cerca di conferme dovendo coprire una distanza di 54 km. Uno dei favoriti è Remco Evenepoel (partirà alle 15:21), ma anche il belga si deve cimentare per la prima volta in un percorso così impegnativo...

" Sono pronto e la corsa si adatta alle mie caratteristiche. Sono motivato e penso di essere più in forma di un mese fa, quindi sono pronto a dare tutto. Sarà la cronometro più lunga che ho mai corso e probabilmente che correrò mai, perché ho sentito che è piuttosto raro fare una crono di 54 km. Non dico che sono nervoso, ma sono abbastanza emozionato all’idea di scoprire come me la cavo sulla lunga distanza "

Allora qual è il reale obiettivo di Evenepoel?

" Sono pronto e nella miglior forma dell’intera stagione. Il mio obiettivo è la top 5, ma se non riuscissi a centrarla, non sarò deluso. Sarò contento se avrò dato tutto. La mia stagione è già stata buona, ora ho solo bisogno di salire in bici e vedere cosa mi danno le gambe "

Il corridore della Deceuninck-Quick Step è campione del mondo in carica a crono nella prova juniores di Innsbruck e campione europeo élite negli ultimi campionati che si sono disputati ad Alkmaar. In stagione ha vinto, inoltre, una tappa del Giro del Belgio (più la classifica generale), una tappa dell'Adriatica Ionica Race e la Clásica di San Sebastián.

I Mondiali 2019 in TV

