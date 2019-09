I convocati di Cassani per il Mondiale: squadra costruita per Trentin, Bettiol e Moscon il piano B

Davide Cassani ha presentato la lista ufficiale dei 10 corridori per la prova in linea dei Mondiali 2019 in Yorkshire. Il ct della Nazionale non ha specificato però quelli che saranno gli 8 titolari e le 2 riserve, ma non ci sono grosse sorprese con una squadra costruita attorno a Matteo Trentin che avrà a disposizione Sonny Colbrelli, Davide Cimolai e Kristian Sbaragli per tirargli la volata. In corsa anche Puccio, Moscon, Visconti, Ulissi, Formolo (campione nazionale italiano in carica) e Alberto Bettiol che potrebbe essere proprio il piano B degli azzurri.

I 10 convocati

Alberto BETTIOL (Education First)

Davide CIMOLAI (Israel)

Sonny COLBRELLI (Bahrain Merida)

Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe)

Gianni MOSCON (Team Ineos)

Salvatore PUCCIO (Team Ineos)

Matteo TRENTIN (Mitchelton Scott)

Diego ULISSI (UAE Emirates Team)

Giovanni VISCONTI (Neri Sottoli-Selle Italia)

Kristian SBARAGLI (Israel)

Esclusi quindi Davide Ballerini, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Fabio Felline, Daniel Oss e Andrea Vendrame che erano stati inseriti inizialmente nella lista dei preconvocati da Cassani nel giorno della Coppa Bernocchi. Out anche Vincenzo Nibali che ha rinunciato alla convocazione e Elia Viviani che aveva già riferito da tempo di non voler prendere parte al Mondiale a causa della tanta stanchezza accumulata nel corso della stagione.