Il Mondiale perde altri pezzi: nello Yorkshire non ci saranno Bernal e Kwiatkowski

Egan Bernal non parteciperà ai Mondiali 2019 che si disputeranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha infatti deciso di rinunciare alla rassegna iridata perché non si sente abbastanza in forma dopo il trionfo alla Grande Boucle. In seguito all’apoteosi in giallo si è visto soltanto alla Clasica di San Sebastian e si sta ancora riprendendo dalle fatiche delle tre settimane in terra transalpina.

Michal Kwiatkowski con la maglia di campione del mondoEurosport

Il colombiano poteva essere uno dei protagonisti sulle strade britanniche ma ha preferito chiamarsi fuori e lasciare il suo posto a Carlos Betancur. Un po’ la stessa scelta che ha effettuato Vincenzo Nibali. L’altra defezione pesante di giornata è quella del polacco Michal Kwiatkowski. Il campione del mondo 2014 ha affermato di avere bisogno di riposo dopo il Tour visto che da quel momento i suoi risultati non sono stati dei migliori. Resta ancora da decidere sulle spalle di chi finirà la maglia biancorossa con l’aquila.