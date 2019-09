Il paradosso di Dennis: campione del mondo ma con bici BMC. La Bahrain Merida lo licenzia?

Ad Harrogate è stata assegnata la prima maglia iridata élite, con la vittoria di Rohan Dennis che ha conquistato la sua seconda crono mondiale consecutiva dopo il successo di Innsbruck. Una vittoria schiacciante per l’australiano che ha inflitto 1'09'' a Evenepoel e 1'55'' a Ganna, per non parlare dei distacchi su Tony Martin, Campenaerts e Roglic. E dire che Dennis non correva ufficialmente dal 18 luglio, quando appoggiò la bici a bordo strada durante una tappa del Tour de France e si ritirò per dissidi con la sua squadra, la Bahrain Merida.

" Mi sono preparato da solo, ho lavorato con grande impegno, soprattutto dal punto di vista mentale oltre che fisico. Non è stata la preparazione ideale, certamente mi è mancato il ritmo di corsa che pensavo di poter avere, ma ho preso subito un ottimo passo, al primo cronometraggio ero in vantaggio, quindi ho seguito il mio ritmo sulle salite. [Rohan Dennis dopo la crono] "

Dennis che, tra l’altro, non ha corso con una bici della Merida, sponsor della sua squadra. Tecnicamente parlando, anche se si parla di Mondiale e di gare riservate alle Nazionali, i corridori sono tenuti ad utilizzare le bici delle proprie squadre oltre a tutta l’oggettistica di riferimento di quel team. Beh Dennis è andato oltre, ha lasciato la Merida a casa, e ha montanto in sella ad una BMC, la bici della sua ex squadra, appunto il Team BMC. Bici coperta di ogni tipo di marchio, con degli adesivi neri ad oscurare il tutto. Se avesse fatto ‘pubblicità’ al marchio, infatti, avrebbe preso una multa e rischiato addirittura la maglia iridata. Non solo, non ha indossato neanche casco e occhiali della Rudy Project, altro fornitore della Bahrain.

Video - "Roglic sverniciato da Dennis": un momento che passerà alla storia, Evenepoel resta scioccato 01:31

Video - Rohan Dennis vince la crono superando Roglic: l'australiano vola a 49.782 km/h 01:14

Dennis ha ancora un futuro: "Ho ancora tanto da dare a questo sport"

" Il mio allenatore Bradley McGee in ammiraglia mi urlava nelle orecchie, mi ha aiutato molto in questo periodo e lo ha fatto anche oggi. È vero che non correvo da luglio, ma dopo quello che è successo al Tour sono riuscito a concentrarmi su questa prova e a preparare l’appuntamento. Si è fatto un gran parlare delle mie decisioni, ma ho dimostrato che sono ancora qui e ho tanto da dare a questo sport. E questo risultato lo voglio condividere con le tante persone che mi sono sempre state vicino "

Dennis pensa di avere ancora un futuro in questo sport, ma è di chiarire ora l’equivoco con la Bahrain Merida. Lui si era detto, prima del Mondiale, di essere disposto ad onorare il contratto con la casa del Bahrein, ma dopo questo episodio (ricordando sempre quello che è successo al Tour), sarà molto difficile poterlo rivedere nella stessa squadra l’anno prossimo. La Bahrain Merida, attraverso i suoi canali ufficiali, non si è neanche complimentata con Dennis per il successo portato a casa...

Video - Rohan Dennis: "Periodo senza gare? Mi sono preparato a casa da solo, è stata dura" 01:58