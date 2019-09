" Questo Tour de France segnerà la mia vita – Julian Alaphilippe "

Tour de France 2019, 21 tappe, 19 in maglia gialla. La prima conquistata a Epernay nella terza frazione, l’ultima vestita a Valloire. Un legame sciolto solamente dalla grandinata e dal fango della Val Thorens alla 19esima tappa. Un viaggio magico in jaune per Julian Alaphilippe, che solo alla fine ha ceduto il simbolo del primato al primo colombiano della storia a vincere la Grande Boucle, Egan Bernal.

Storia appunto. Perché quanto fatto dal francese, da gennaio a oggi, è qualcosa di storico e mostruoso. Per lui, per la Francia, per la Deceunick Quick-Step e per tutto il ciclismo mondiale.

Julian Alaphilippe primavera-estate, le tappe di un 2019 da record

Un 2019 da incorniciare per Alaphilippe con la stagione iniziata con due successi a San Juan e poi in Colombia. Vincere aiuta a vincere, e a trovare il feeling col pedale. Per Alaphilippe questo rapporto si è concretizzato a marzo, nella primavera italiana con i successi in corse storiche.

9-3 Strade Bianche

14-3 Tirreno-Adriatico, Tappa 2: Camaiore-Pomarance

18-3 Tirreno-Adriatico, Tappa 6: Matelica-Jesi

23-3 Milano-Sanremo

9-4 Giro dei Paesi Baschi, Tappa 2: Zumarraga-Gorraiz

21-4 Freccia Vallone

Video - Volata perfetta di Julian Alaphilippe: il Moschettiere vince la sua prima Milano-Sanremo 01:16

Perché Julian Alaphilippe è il favorito dei Mondiali?

In questa stagione ha dimostrato che può vincere, e sa vincere, più o meno in tutti i tipi di percorso e di gara: dalle classiche alle scalate, dalle cronometro agli arrivi in volata. Un circuito come quello di Harrogate, mosso ma non proibitivo, fa di Alaphilippe dunque, uno dei massimi competitor alla maglia iridata.

È chiaro che non si può limitare la gara al solo percorso, ma dopo i risultati ottenuti in primavera e lo splendido Tour in estate, ci si aspetta qualcosa di grosso da Alaphilippe, che sarebbe pure capace di battere Sagan e Valverde su un arrivo veloce (Sanremo) o lasciarsi i migliori alle spalle con scatti in salita e discese mozzafiato (Tour de France). Basti pensare a quanti corridori, presenti nello Yorkshire, siano così completi e in condizione e la scrematura del borsino dei favoriti, diventa molto semplice.

Video - “Con la derapata!” Alaphilippe fenomeno: vince la crono di Pau rifilando 14” a Thomas 02:29

E se il francese non vincesse il titolo?

" Ho lasciato la bici solo 12 giorni, voglio vincere i mondiali in Yorkshire e avere una buona gamba nel finale di stagione, pronto per il Lombardia – Alaphilippe, Equipe "

E se il mondiale di Alaphilippe fosse sotto ogni aspettativa? In fondo la stagione del corridore francese è inziata molto presto ed è stata ricca di successi: stanchezza fisica e mentale, magari anche pressione, potrebbero essere gli avversari peggiori per Alaphilippe.

Ecco, capitolo avversari: il francese è uno dei favoriti, ma non l’unico! Sagan, Van der Poel, Valverde-bis, Gilbert, Trentin, Matthews, Van Avermaets saranno pronti ed agguerriti a sovvertire ogni tipo di pronostico. Dunque, se Alaphilippe non dovesse vincere, non verrebbe comunque intaccata una stagione davvero pazzesca, dove il titolo iridato ne rappresenterebbe la ciliegina. Alaphilippe poi avrebbe l’occasione per rifarsi anche subito, il 12 Ottobre al Giro di Lombardia. Le classiche sono il suo terreno – ha dichiarato, tra l’altro che non tornerà al Tour 2020 per fare classifica, perché vuole puntare al Fiandre – e dato il suo recente palmares, l’Italia sembra portargli bene... Allez Julian!