La pioggia non dà tregua nello Yorkshire: percorso dei Mondiali ridotto da 280 a 261 km

La notizia era ormai nell’aria a causa delle forti piogge che si sono abbattute sullo Yorkshire. L’UCI ha studiato nella notte una serie di modifiche al percorso della prova in linea Mondiale, con partenza fissata per le 9.30 da Leeds con arrivo ad Harrogate.

Il percorso è stato infatti ridotto da 280 a 261 km, con la rimozione della salite di Buttertubs e Grinton Moor a causa dell'asfalto bagnato. Due “belle” defezioni sul percorso, considerando che il Buttertubs era una salita di 6,7 km al 4,3% di pendenza media, il Grinton Moor - invece - una salita di 4,4 km al 5,4% di pendenza media.

Il vecchio percorso:

I corridori dovranno inoltre affrontare due giri in più del percorso cittadino che porta ad Harrogate, passando da 7 a 9 giri per non ridurre di tanto il chilometraggio della prova.

