Lisa Morzenti dice basta col ciclismo: "Vado a guidare il furgone, mi darà da mangiare"

Sono appena iniziati i campionati del mondo di ciclismo, ma proprio in questi giorni il movimento italiano ha perso un'atleta di grandi speranze come Lisa Morzenti. Lei, che ha vinto un argento nel 2016 nella prova a cronometro junior di Bergen, ha detto basta. Niente più ciclismo nella sua vita, non per i cattivi risultati - anzi - ma perché il ciclismo non può essere considerato un vero lavoro.

" Non è stata una decisione semplice, ma è da inizio agosto che quest’idea mi ronzava in testa. Quando sono passata élite, d’accordo con i miei genitori, mi sono data un tempo limite entro cui far sì che il ciclismo diventasse il mio lavoro. Io l’ho sempre considerato tale, visto che dal primo all'ultimo giorno mi sono impegnata al massimo, ma intendo un lavoro che mi permettesse di portare a casa uno stipendio. Ho scelto di non iscrivermi all’università, anche perché non ero portata per lo studio e mi sono concentrata sulla bici. Purtroppo non si è presentata l’occasione di un concorso per entrare in un corpo militare, i risultati ottenuti da junior evidentemente non sono stati sufficienti. Non ho la presunzione di essere considerata una campionessa, ma speravo di avere un’occasione. Semplicemente, con il passare del tempo, non essere indipendente ha iniziato a pesarmi. [Lisa Morzenti a TuttoBici] "

Nel suo palmarès conta una vittoria ai campionati nazionali italiani junior a cronometro nel 2015, ma soprattutto il successo ai campionati europei di cronometro junior nel 2016 e l'argento ai campionati mondiali a cronometro junior nello stesso anno alle spalle della Karlijn Swinkels. Nel 2018 è arrivato poi l'argento, sempre a cronometro, ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

La scelta di mollare il ciclismo è economica?

" Sì, più in generale diciamo che è una scelta di vita. La bici resta la mia più grande passione, ma non posso coltivarla dedicandole tutta me stessa se poi non posso permettermi nulla, figuriamoci fare progetti per il mio futuro. Ho un ragazzo, insieme vorremmo costruire qualcosa, un domani metter su famiglia. Facendo la ciclista non sarebbe possibile. A differenza dei ragazzi, noi atlete non siamo professioniste e, nonostante le tante belle parole, il minimo salariale nel nostro movimento sembra ancora un miraggio "

Ora una domanda scontata: cosa farà da grande Lisa Morzenti?

" Inizierò a lavorare nel settore dei trasporti, guidare mi piace. Scendo dalla bici e monto su un furgoncino "