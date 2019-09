Matteo Trentin, il capitano dell'Italia di Cassani in forma Mondiale

Il Trofeo Matteotti è stato l'ultimo test pre-Mondiale e l'ha vinto Matteo Trentin, che domenica nello Yorkshire sarà il leader dell'Italia di Davide Cassani. Un successo, il sesto stagionale, nato in fuga fin dalla prima ora (al chilometro 38) e finito in volata a Pescara, dove ha battuto Andrey Amador e il giovane Daniel Savini. Freddo e un po' bagnato, il Matteotti è stato un banco di prova ideale e una vittoria di buon auspicio per chi, nei 280 chilometri più importanti della stagione, pedalerà con Sagan, Van Avermaet, Matthews, Alaphilippe, Van Der Poel e il campione del mondo in carica Alejandro Valverde.

Matteo Trentin: una vittoria da capitano

Una vittoria da capitano per chi, con il Trofeo Matteotti, centra il sesto successo stagionale ma specialmente, su 72 corse disputate nel 2019, s'è piazzato 40 volte nei primi dieci. Come alla Milano-Sanremo quando, nel centro abitato giù dal Poggio, è stato lì davanti carezzando la gloria, proprio mentre Sagan e Alaphilippe si studiavano e Van Aert, "alla belga", andava a chiudere il buco. Aveva la maglia di campione europeo: la stessa indossata per vincere a Gap l'ultima delle sue 3 tappe al Tour de France (Lione 2013, Lione 2014) per una collezione che vanta anche traguardi del Giro d'Italia (Pinerolo 2016) e di una trionfale Vuelta di Spagna con 4 successi nel 2017. Corridore del giorno, specialista delle classiche: Matteo Trentin è un trentenne veterano del ciclismo che, dal traguardo europeo di Glasgow a quello iridato di Harrogate, può coronare un sogno Oltremanica. Come quando Giuseppe Saronni, nel 1982, fece innamorare un paese con la sua mitica "Fucilata di Goodwood".

Video - Matteo Trentin vince a Gap dopo 190 km di fuga: la sua splendida giornata in 70 secondi 01:09

Azione della settimana: la piccola grande impresa di Tiberi

Verso la corsa Elite di domenica, l'Italia ha già vinto una stupenda medaglia d'oro con Antonio Tiberi e la sua "piccola impresa" d'altri tempi: vincere la crono mondiale, categoria juniores, nonostante il pedale rotto in pedana di partenza. Un incidente meccanico che, perso almeno mezzo minuto, non ha macchiato (anzi) la prova di Tiberi in 38’28”25 alla media di 43 km/h, superando 5 corridori partiti prima di lui: perché la rimonta del diciottenne romano nel circuito di Harrogate è stata un gran bel capolavoro.

Video - Antonio Tiberi, che impresa: rompe il pedale ma è campione del mondo junior a cronometro 02:16

Dato della settimana: 11 anni dopo Ballan

Ai Mondiali di ciclismo su strada, Antonio Tiberi è il primo corridore azzurro a vestire una maglia iridata da Ballan nel 2008. Nella cronometro juniores, una medaglia d'oro mancava all’Italia da Simone Lo Vano nel 1996.

Ai Mondiali di ciclismo su strada, Antonio Tiberi è il primo corridore azzurro a vestire una maglia iridata da Ballan nel 2008.Getty Images

Foto della settimana: Bike like a Deejay

domenica 22 settembre nell'ambito di Milano Bike City 2019 - pedalando per 100 chilometri sulle strade di Milano città e campagna ovest. È stato bello salutare in sella l'estate dei Grandi Giri, pregustando a pieni polmoni e maniche lunghe il primo giorno d'autunno. Dalla partenza di CityLife alla magia senza tempo del Velodromo Vigorelli, con quel sorriso squisitamente malinconico che solo l'autunno e le strade del(la) Lombardia sanno metterti sul viso. Noi di Eurosport abbiamo intanto partecipato alla Deejay 100 -domenica 22 settembre nell'ambito di Milano Bike City 2019 - pedalando per 100 chilometri sulle strade di Milano città e campagna ovest. È stato bello salutare in sella l'estate dei Grandi Giri, pregustando a pieni polmoni e maniche lunghe il primo giorno d'autunno. Dalla partenza di CityLife alla magia senza tempo del Velodromo Vigorelli, con quel sorriso squisitamente malinconico che solo l'autunno e le strade del(la) Lombardia sanno metterti sul viso.