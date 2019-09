Mondiali 2019 Yorkshire: startlist ufficiale e dorsali della prova in linea, Trentin col 31

Spagna (9 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Alejandro VALVERDE Movistar 2 Jonathan CASTROVIEJO Team Ineos 3 Imanol ERVITI Movistar 4 Iván GARCÍA CORTINA Bahrain Merida 5 Gorka IZAGIRRE Astana 6 Ion IZAGIRRE Astana 7 José Joaquín ROJAS Movistar 8 Luis León SÁNCHEZ Astana 9 Marc SOLER Movistar

È la Nazionale che ha disposizione più uomini, per il ranking e perché è la Nazionale con il campione del mondo in carica: Alejandro Valverde. Il 39enne della Movistar è uscito con una buona gamba a fine Vuelta e vuole provare l'assalto alla seconda maglia iridata consecutiva. Con Valverde anche i compagni di squadra Erviti, Rojas e Soler, oltre ai fratelli Izagirre e LL Sánchez.

Belgio (8 posti)

Numero Corridore Squadra 10 Tim DECLERCQ Deceuninck-Quick Step 11 Remco EVENEPOEL Deceuninck-Quick Step 12 Philippe GILBERT Deceuninck-Quick Step 13 Yves LAMPAERT Deceuninck-Quick Step 14 Oliver NAESEN AG2R 15 Dylan TEUNS Bahrain Merida 16 Greg VAN AVERMAET CCC Team 17 Tim WELLENS Lotto Soudal

È la formazione che ha più frecce da poter scoccare durante la prova mondiale vista la presenza di corridori. Corridori come Philippe Gilbert (già campione del mondo a Limburgo 2012), come il campione olimpico Van Avermaet e lo stesso Evenepoel che è reduce dalla medaglia d’argento conquistata nella prova a cronometro.

Francia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 18 Julian ALAPHILIPPE Deceuninck-Quick Step 19 Julien BERNARD Trek Segafredo 20 Rémi CAVAGNA Deceuninck-Quick Step 21 Benoît COSNEFROY AG2R 22 Tony GALLOPIN AG2R 23 Christophe LAPORTE Cofidis 24 Anthony ROUX Groupama-FDJ 25 Florian SÉNÉCHAL Deceuninck-Quick Step

Ovviamente i fari sono puntati su Julian Alaphilippe, anche lui nella lista dei favoriti per la conquista della maglia iridata. In stagione ha vinto le Strade Bianche, la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone, due tappe al Tour de France e non solo. Ora vuole aumentare la propria collezione con il Mondiale anche per tornare in vetta alla classifica UCI.

Italia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 26 Alberto BETTIOL Education First 27 Davide CIMOLAI Israel 28 Sonny COLBRELLI Bahrain Merida 29 Gianni MOSCON Team Ineos 30 Salvatore PUCCIO Team Ineos 31 Matteo TRENTIN Mitchelton Scott 32 Diego ULISSI UAE Emirates 33 Giovanni VISCONTI Neri Sottoli-Selle Italia

Si punta tutto su Matteo Trentin, il più adatto su questo tipo di percorso. L'ex campione europeo verrà guidato dall'esperienza dei vari Cimolai, Colbrelli, Puccio e Visconti. Bettiol e Moscon sono il "Piano B".

Paesi Bassi (8 posti)

Numero Corridore Squadra 34 Sebastian LANGEVELD Education First 35 Bauke MOLLEMA Trek Segafredo 36 Niki TERPSTRA Total Direct Énergie 37 Mike TEUNISSEN Jumbo Visma 38 Dylan VAN BAARLE Team Ineos 39 Mathieu VAN DER POEL Corendon-Circus 40 Jos VAN EMDEN Jumbo Visma 41 Pieter WEENING Roompot-Charles

Altra squadra di primissimo piano considerando la presenza di Teunissen (maglia gialla al Tour), Terpstra o Mollema. La star, però, è Mathieu van der Poel: 24 anni ma fa davvero paura a tutto il Mondo.

Colombia (8 posti)*

Numero Corridore Squadra 42 Carlos BETANCUR Movistar 43 Esteban CHAVES Mitchelton Scott 44 Sebastián HENAO UAE Emirates 45 Álvaro José HODEG Deceuninck-Quick Step 46 Daniel MARTÍNEZ Education First 47 Juan Sebastián MOLANO UAE Emirates 48 Nairo QUINTANA Movistar

*Tutto da rifare per la Colombia che, dopo la rinuncia di Egan Bernal, dovrà fare a meno anche di Fernando Gaviria, il capitano prescelto per la Nazionale sudamericana considerando le caratteristiche del percorso. Lo sprinter dell'UAE Emirates non è uscito con una grande gamba dalla Vuelta, anzi, e ha voluto dare quindi forfait, non sentendosi in grado di essere competitivo. La Colombia si presenterà quindi con solo 7 corridori: si punterà su Molano in caso di volata, da segnalare anche la presenza degli esperti Quintana, Chaves e Sebastián Henao. Sergio Higuita ha corso invece con l'Under 23, trovando il 4° posto.

Germania (8 posti)

Numero Corridore Squadra 49 Pascal ACKERMANN Bora Hansgrohe 50 Nikias ARNDT Sunweb 51 Marcus BURGHARDT Bora Hansgrohe 52 John DEGENKOLB Trek Segafredo 53 Simon GESCHKE CCC Team 54 Jonas KOCH CCC Team 55 Nils POLITT Katusha Alpecin 56 Jasha SÜTTERLIN Movistar

La Germania non si nascone e porta in Yorkshire ben tre velocisti che potranno cercare il successo nel Mondiale: Arndt, Degenkolb e soprattutto Pascal Ackermann che si è anche piazzato al 3° posto ai campionati europei di Alkmaar.

Slovenia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 57 Grega BOLE Bahrain Merida 58 Matej MOHORIC Bahrain Merida 59 David PER Adria Mobil 60 Luka PIBERNIK Bahrain Merida 61 Tadej POGACAR UAE Emirates 62 Jan POLANC UAE Emirates 63 Primoz ROGLIC Jumbo Visma 64 Jan TRATNIK Bahrain Merida

È la Nazionale del momento, anche perché in lista sono presenti sia Primoz Roglic vincitore dell'ultima Vuelta che Tadej Pogacar che nella stessa competizione ha vinto tre tappe, la classifica giovani e conquistato il 3° posto della generale. Ma chi farà il capitano? Mohoric potrebbe essere l'uomo giusto se dovesse inserirsi nella fuga buona...

Australia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 65 Simon CLARKE Education First 66 Rohan DENNIS Bahrain Merida 67 Mitchell DOCKER Education First 68 Luke DURBRIDGE Mitchelton Scott 69 Nathan HAAS Katusha Alpecin 70 Jack HAIG Mitchelton Scott 71 Michael MATTHEWS Sunweb 72 Rory SUTHERLAND UAE Emirates

È la grande occasione di Michael Matthews che vuole far valere il suo spunto veloce dopo un percorso molto impegnativo. L'australiano della Sunweb sembra avere una buona gamba, dopo aver vinto il GP Québec sbaragliando una concorrenza di primo piano. In corsa anche Rohan Dennis dopo la straordinaria vittoria alla crono di Harrogate.

Danimarca (8 posti)

Numero Corridore Squadra 73 Michael VALGREN Dimension Data 74 Kasper ASGREEN Deceuninck-Quick Step 75 Jakob FUGLSANG Astana 76 Christopher JUUL-JENSEN Mitchelton-Scott 77 Michael MORKOV Deceuninck-Quick Step 78 Magnus CORT NIELSEN Astana 79 Casper PEDERSEN Sunweb 80 Mads PEDERSEN Trek-Segafredo

Altra squadra interessante che potrà puntare su più uomini: Fulgsang e Valgren su tutti. Occhio anche alle azioni da lontano dei Pedersen.

Gran Bretagna (6 posti)

Numero Corridore Squadra 81 Owain DOULL Team Ineos 82 Tao GEOGHEGAN HART Team Ineos 83 Ian STANNARD Team Ineos 84 Ben SWIFT Team Ineos 85 Geraint THOMAS Team Ineos 86 Adam YATES Mitchelton Scott

Dopo le ultime defezioni, è stata stravolta la squara della Gran Bretagna. Alla fine il ct ha deciso di puntare su Geraint Thomas, portando al Mondiale il blocco del Team Ineos con Doull, Geoghegan Hart, Stannard e Swift. In squadra anche Adam Yates come possibile "piano B".

Norvegia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 87 Sven Erik BYSTROM UAE Emirates 88 Carl Fredrik HAGEN Lotto Soudal 89 Edvald BOASSON HAGEN Dimension Data 90 Amund Grondahl JANSEN Jumbo Visma 91 Alexander KRISTOFF UAE Emirates 92 Vegard Stake LAENGEN UAE Emirates

Si lavora ovviamente per Alexander Kristoff, con Boasson Hagen pronto a subentrare. In squadra anche Carl Fredrik Hagen che è uscito dalla Vuelta con un buon piazzamento nella classifica generale.

Polonia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 93 Maciej BODNAR Bora Hansgrohe 94 Michal GOLAS Team Ineos 95 Rafal MAJKA Bora Hansgrohe 96 Lukasz OWSIAN CCC Team 97 Pawel POLJANSKI Bora Hansgrohe 98 Lukasz WISNIOWSKI CCC Team

Majka ha dimostrato di saper fare anche il gregario come ci ha fatto vedere all'ultima Vuelta. Ma su chi punterà la Polonia? Bodnar e Poljanski ci proveranno da lontano dopo essere entrati nella fuga buona?

Svizzera (6 posti)

Numero Corridore Squadra 99 Michael ALBASINI Mitchelton Scott 100 Silvan DILLIER AG2R 101 Marc HIRSCHI Sunweb 102 Stefan KÜNG Groupama-FDJ 103 Michael SCHÄR CCC Team 104 Danilo WYSS Dimension Data

Il capitano resta sempre Michael Albasini, specialisti delle prove come questa. Occhio però anche Marc Hirschi che nella passata stagione si è laureato campione del mondo tra gli Under 23.

Austria (6 posti)

Numero Corridore Squadra 105 Michael GOGL Trek-Segafredo 106 Felix GROßSCHARTER Bora Hansgrohe 107 Marco HALLER Katusha Alpecin 108 Patrick KONRAD Bora Hansgrohe 109 Hermann PERNSTEINER Bahrain Merida 110 Lukas PÖSTLBERGER Bora Hansgrohe

Formazione con diverse risorse, anche se non si conosce bene chi sarà il capitano: Marco Haller potrà provare la volata, Pöstlberger un'azione da lontano.

Irlanda (6 posti)

Numero Corridore Squadra 111 Sam BENNETT Bora Hansgrohe 112 Eddie DUNBAR Team Ineos 113 Connor DUNNE Israel 114 Daniel MARTIN UAE Emirates 115 Ryan MULLEN Trek Segafredo 116 Rory TOWNSEND Canyon Bloor Homes

Siamo vicini a casa e Sam Bennett vuole fare un numero dei suoi per portarsi a casa la maglia iridata, oltre ad avere già quella di campione nazionale irlandese. È uscito dalla Vuelta con una buona gamba e sarà supportato da gente di esperienza come Eddie Dunbar, Conor Dunne e Daniel Martin.

Russia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 117 Sergei CHERNETSKIY Caja Rural 118 Alexander EVTUSHENKO senza squadra 119 Stepan KURIANOV Gazprom-RusVelo 120 Pavel SIVAKOV Team Ineos 121 Dmitry STRAKHOV Katusha Alpecin 122 Aleksandr VLASOV Gazprom-RusVelo

Formazione senza punte importanti da poter utilizzare, anche se c'è grande attesa su cosa possa fare il giovane Pavel Sivakov del Team Ineos.

Kazakistan (5 posti)

Numero Corridore Squadra 123 Zhandos BIZHIGITOV Astana 124 Yevgeniy GIDICH Astana 125 Dmitriy GRUZDEV Astana 126 Alexey LUTSENKO Astana 127 Yuriy NATAROV Astana

Un solo nome su cui puntare: Alexey Lutsenko che ha dimostrato di andare fortissimo nell'ultimo periodo, tra le vittorie al Memorial Marco Pantani, alla Coppa Sabatini e il 2° posto alla Coppa Agostoni.

Sudafrica (4 posti)

Numero Corridore Squadra 128 Stefan DE BOD Dimension Data 129 Nickolas DLAMINI Dimension Data 130 Daryl IMPEY Mitchelton Scott 131 Jay Robert THOMSON Dimension Data

C'è il blocco della Dimension Data, più Daryl Impey che è uno dei favoriti si dovesse arrivare con una volata di gruppo. Impey che è tornato a vincere cose importanti in questa stagione: è campione nazionale sia in linea che a crono e ha vinto una tappa al Tour de France.

Repubblica Ceca (6 posti)

Numero Corridore Squadra 132 Jan BARTA Elkov-Author 133 Josef CERNY CCC Team 134 Roman KREUZIGER Dimension Data 135 Frantisek SISR Elkov-Author 136 Zdenek STYBAR Deceuninck-Quick Step 137 Petr VAKOC Deceuninck-Quick Step

Ci sono corridori di esperienza come Jan Barta e Roman Kreuziger, ma la Repubblica Ceca punterà tutto su una stocca vincente di Zdenek Stybar, che ormai ci ha abituato ad azioni di questo genere.

Canada (6 posti)

Numero Corridore Squadra 138 Guillaume BOIVIN Israel 139 Antoine DUCHESNE Groupama-FDJ 140 Hugo HOULE Astana 141 Benjamin PERRY Israel 142 James PICCOLI Elevate-KHS 143 Michael WOODS Education First

L'anno scorso ci fu un grande Michael Woods che conquistò il bronzo a Innsbruck, questa volta sarà difficile per il corridore dell'Education First: a provarci saranno Perry e Piccoli.

Portogallo (5 posti)

Numero Corridore Squadra 144 Rui COSTA UAE Emirates 145 José GONÇALVES Katusha Alpecin 146 Ruben GUERREIRO Katusha Alpecin 147 Nélson OLIVEIRA Movistar 148 Rui OLIVEIRA UAE Emirates

Il Portogallo punterà su Rui Costa già iridato nel 2013 a Firenze, ma occhio a Ruben Guerreiro che ha fatto vedere qualcosa di interessante all'ultima Vuelta.

Ecuador (4 posti)

Numero Corridore Squadra 149 Jonathan CAICEDO Education First 150 Richard CARAPAZ Movistar 151 Jefferson CEPEDA Avinal GW El Carmen Viboral 152 Jhonatan NARVÁEZ Team Ineos

È la squadra del vincitore del Giro d'Italia Richard Carapaz. A cosa potrà ambire il corridore della Movistar?

Slovacchia (4 posti)

Numero Corridore Squadra 153 Erik BASKA Bora Hansgrohe 154 Jan CULLY Dukla Banska Bystrica 155 Juraj SAGAN Bora Hansgrohe 156 Peter SAGAN Bora Hansgrohe

È la squadra con il favorito numero 1: Peter Sagan. Lo slovacco, già campione del Mondo in tre occasioni, punta ad uno storico poker. Avrà a disposizione solo tre compagni di squadra, ma lui non ha bisogno di grande sostegno avendo la capacità di organizzarsi le volate da solo. Il corridore della Bora Hansgrohe non ha neanche partecipato all'ultima Vuelta, proprio per preparare al meglio questo Mondiale.

Eritrea (4 posti)

Numero Corridore Squadra 157 Natnael BERHANE Cofidis 158 Mekseb DEBESAY Bike Aid 159 Merhawi KUDUS Astana 160 Daniel TEKLEHAIMANOT senza squadra

Dopo il no di Gebreigzabhier, l'Eritrea è rimasta con soli 4 uomini a disposizione: Behrane il corridore con maggior classe, anche se sarà difficile per lui riuscire ad avvicinarsi al podio.

USA (4 posti)

Numero Corridore Squadra 161 Lawson CRADDOCK Education First 162 Chad HAGA Sunweb 163 Alex HOWES Education First 164 Neilson POWLESS Jumbo Visma

Non ci sono grandi favoriti nel Team USA, ma vedremo sicuramente molto attivi Craddock e Powless che proveranno ad entrare nella fuga buona.

Nuova Zelanda (4 posti)

Numero Corridore Squadra 165 Shane ARCHBOLD Bora Hansgrohe 166 Jack BAUER Mitchelton Scott 167 Patrick BEVIN CCC Team 168 Dion SMITH Mitchelton Scott

Da definire ancora il capitano della formazione neozelandese: Bevin ha ottenuto un piazzamento nella cronometro, potrà provarci anche nella prova in linea? George Bennett, scalatore della Jumbo Visma, ha detto di no dopo essere uscito malconcio dalla Vuelta: ci sarà invece Shane Archbold che lavora solitamente nel treno di Peter Sagan.

Estonia (4 posti)

Numero Corridore Squadra 169 Alo JAKIN St Michel-Auber93 170 Tanel KANGERT Education First 171 Mihkel RÄIM Israel 172 Rein TAARAMÄE Total Direct Énergie

Eseguita la scrematura nell'Estonia, con Tanel Kangert che è stato nominato come capitano. Il corridore dell'Education First punterò ad entrare nella possibile fuga che si può creare quando mancheranno circa 50 km all'arrivo.

Tanel Kangert, Estonia - Road World Championship 2018 - Imago pub not in FRAImago

Lussemburgo (4 posti)

Numero Corridore Squadra 173 Ben GASTAUER AG2R 174 Bob JUNGELS Deceuninck-Quick Step 175 Alex KIRSCH Trek Segafredo 176 Tom WIRTGEN Wallonie Bruxelles

Si punterà tutto su Bob Jungels che proverà a combinare qualcosa di interessante, con il lussemburghese abituato ad inventare nelle prove di un giorno. Il corridore della Quick Step non sembra però in formissima, basta vedere il suo risultato nella crono mondiale.

Lettonia (3 posti)

Numero Corridore Squadra 177 Emils LIEPINS Wallonie-Bruxelles 178 Krists NEILANDS Israel 179 Toms SKUJINS Trek-Segafredo

L'uomo da temere è sicuramente Skujins, uno dei finisseur più pericolosi del gruppo.

Bielorussia (2 posti)

Numero Corridore Squadra 180 Vasil KIRYIENKA Team Ineos 181 Alexandr RIABUSHENKO UAE Emirates

C'è molta curiosità nel vedere una delle stelle del futuro: il 23enne Alexandr Riabushenko, vincitore dell'ultima Coppa Agostoni. Lui è uno scalatore, ma vedremo come se la vedrà in una prova mondiale. Ad accompagnarlo l'esperto Kiryienka del Team Ineos.

Ucraina (1 posto)

Numero Corridore Squadra 182 Mark PADUN Bahrain Merida

L'Ucraina ha scelto di puntare su Mark Padun, giovane interessante della Bahrain Merida anche se l'ucraino non ha lasciato grandi segni di sé all'ultima Vuelta.

Romania (1 posto)

Numero Corridore Squadra 183 Eduard GROSU Delko Marseille Provence

La Romania punta tutto su Grosu, sia per la prova a cronometro che la prova a cronometro. L'ex corridore della Nippo Vini Fantini proverà ad entrare in fuga, prima di un'azione in solitaria nel finale.

Grecia (2 posti)

Numero Corridore Squadra 184 Stylianos FARANTAKIS Sojasun Espoir Acnc 185 Polychronis TZORTZAKIS Tarteletto-Isorex

La Grecia ha ottenuto un posto in più a propria disposizione, con l'inserimento di Farantakis e Tzortzakis, entrambi però senza esperienza ad alti livelli.

Ungheria (2 posti)

Numero Corridore Squadra 186 Márton DINA Kometa 187 Péter KUSZTOR Novo Nordisk

Anche il ct ungherese ha ottenuto un nome in più per questo mondiale e ha deciso di puntare sulla gioventù di Dina della Kometa o sull'esperienza di Kusztor.

Costa Rica (1 posto)

Numero Corridore Squadra 188 Andrey AMADOR Movistar

È il quinto Mondiale per Amador che ha raccolto finora, come miglior piazzamento, il 25° posto a Richmond 2015. Il corridore della Movistar proverà ad entrare nella fuga buona.

Svezia (2 posti)

Numero Corridore Squadra 189 Lucas ERIKSSON Riwal Readynez 190 Kim MAGNUSSON Riwal Readynez

Inizialmente era Tobias Ludviggson ad indossare la maglia svedese per il Mondiale, ma il corridore della FDJ ha deciso di fare solo la prova a cronometro. In 'campo' ci saranno quindi Eriksson e Magnusson.

Lituania (2 posti)

Numero Corridore Squadra 191 Gediminas BAGDONAS AG2R 192 Evaldas SISKEVICIUS Delko Marseille Provence

Lituania che ha convocato per questo Mondiale la coppia Bagdonas-Siskevicius. Il secondo ha sicuramente maggiore esperienza, ma il corridore dell'AG2R ha portato maggiori garanzie nel corso dell'ultima stagione.

Giappone (2 posti)

Numero Corridore Squadra 193 Yukiya ARASHIRO Bahrain Merida 194 Hideto NAKANE Nippo Vini Fantini Faizanè

Il Giappone dovrebbe puntare tutto su Yukiya Arashiro che ha raccolto un po' di esperienza in stagione nella Bahrain Merida di Vincenzo Nibali. Tra le riserve c'è Nakane che ha corso in questa annata con la Nippo Vini Fantini Faizanè.

Argentina (1 posto)

Numero Corridore Squadra 195 Eduardo SEPÚLVEDA Movistar

Si punta tutto su Sepulveda che ha già corso la prova a cronometro. Niente da fare per Richeze che ha rinunciato dopo non essere uscito al meglio dopo la Vuelta.

Croazia (1 posto)

Numero Corridore Squadra 196 Antonio BARAĆ Meridiana Kamen Team

La Croazia ha scelto di puntare sul giovane Barac che però non è riuscito a conludere le ultime prove pre Mondiale in cui era stato chiamato in causa.

Namibia (1 posto)

Numero Corridore Squadra 197 Drikus COETZEE senza squadra

Dopo le ultime defezioni, la Namibia ha ottenuto un posto per la prova in linea: ci sarà Drikus Coetzee - senza squadra - che ha chiuso al 55° posto nella cronometro.

I Mondiali 2019 in TV

