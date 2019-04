Mondiali: Cassani convoca quattro azzurri per il test, ci sono Bettiol e Viviani

Mancano ancora cinque mesi ai Mondiali 2019 di ciclismo che si disputeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) ma il CT Davide Cassani sta già pensando all’appuntamento iridato e ha così deciso di testare il percorso che il prossimo 29 settembre assegnerà la maglia arcobaleno per la prova in linea elite maschile. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana pedalerà sulle strade britanniche insieme a quattro azzurri di spicco, desiderosi di verificare quali sono le difficoltà di un tracciato ritenuto sulla carta abbastanza semplice ma che potrebbe nascondere alcune insidie: l’appuntamento è per lunedì 22 aprile (lunedì di Pasqua), il giorno successivo la disputa dell’Amstel Gold Race.

Alberto Bettiol , reduce dal monumentale trionfo al Giro delle Fiandre, guiderà il quartetto completato da Matteo Trentin (Campione d’Europa), da Elia Viviani (potrebbe essere tra i favoriti per il successo ai Mondiali) e Sonny Colbrelli. Ricordiamo che la prova dei Mondiali sarà lunga ben 285 km: partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate, nel finale bisognerà percorrere un circuito per sette volte.

I convocati dell'Italia per il test - Mondiali ciclismo 2019

Alberto Bettiol (EF Education First)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step)