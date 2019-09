Al termine del Trofeo Matteotti, il CT Davide Cassani ha annunciato che Kristian Sbaragli sarà la prima riserva azzurra per la prova in linea Élite maschile dei Mondiali 2019 di ciclismo, che sono partiti oggi nello Yorkshire (Gran Bretagna) con la cronometro a squadre mista. La seconda riserva verrà comunicata nei prossimi giorni e restano quindi in nove in lizza per otto posti: Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi e Giovanni Visconti.

Di seguito le dichiarazioni di Cassani ai microfoni della Rai, in cui ha parlato anche della convincente vittoria odierna di Trentin, ottenuta proprio con la maglia azzurra:

" Una riserva sarà Sbaragli, la seconda la deciderò nei prossimi giorni. Sbaragli è caduto oggi, ma per fortuna senza gravi conseguenze e sarà quindi comunque con noi in ritiro a Torbole da domani sera. Non avevo dubbi su Trentin, ha fatto un avvicinamento ottimale, si è preparto benissimo per questo Mondiale ed è il nostro capitano. Il Trofeo Matteotti non è il campionato del mondo, ma una vittoria mette comunque sempre di buon umore e dà fiducia soprattutto a lui. La pioggia nello Yorkshire? Abbiamo preso un po’ di pioggia anche oggi a Pescara, quindi siamo già entrati un po’ nel clima inglese. "

