Nibali dice no al Mondiale: "Non sono al top, giusto che vada chi sta meglio di me"

Niente Mondiale per Vincenzo Nibali. È stato lo stesso corridore siciliano ad annunciare il suo forfait dalla rassegna iridata dello Yorkshire, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Lo Squalo era stato inserito in una lista di 16 pre-convocati da parte del CT Davide Cassani, ma ha scelto di rinunciare dopo le gare canadesi degli scorsi giorni, a cui, evidentemente, ha capito di non avere la gamba giusta.

" La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e non è giusto che porti via il posto a un compagno [Vincenzo Nibali] "

Di certo il percorso del Mondiale 2019 non è disegnato per un corridore delle sue caratteristiche, ma Nibali ha dimostrato durante la sua carriera di avere la classe e l'inventiva per lasciare il segno ovunque. Un corridore in grado di catalizzare su di sè l'attenzione, soprattutto nei grandi eventi. Anche se in questo caso, con Matteo Trentin come probabile prima punta, avrebbe avuto un ruolo da regista di lusso. Vincenzo ha partecipato al Mondiale in sei edizioni, la prima nel 2010 a Melbourne e l'ultima lo scorso anno a Innsbruck. Il suo miglior piazzamento resta il 4° posto a Firenze 2013.