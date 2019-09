Roglic vince facile? A cosa possono ambire Ganna e Affini? Le 5 domande alla crono dei Mondiali

1) Roglic vincerà facile la crono di Harrogate?

È sicuramente il grande favorito della crono mondiale, con Roglic che vuole chiudere in bellezza la propria stagione, diventando anche campione del mondo dopo il successo alla Vuelta (il suo primo Grande Giro vinto). Nella crono di Pau ha inflitto distacchi abissali a tutti, ma qui affronterà gli specialisti della corsa contro il tempo e non sarà di certo una vittoria 'facile' per lo sloveno. Considerando il percorso mosso (due tratti abbastanza duri) e la lunghezza della prova, il favorito numero 1 resta comunque lui.

Il percorso:

Video - Roglic domina la crono! 3 minuti a Quintana: rivivi l'arrivo dello sloveno che si prende la roja 01:33

2) Rohan Dennis non corre dal Tour de France: il campione del mondo sarà competitivo?

Ok Roglic, ma a conti fatti l'uomo da battere è Rohan Dennis: altro specialista, che fu capace di mettere ko Tom Dumoulin nella prova contro il tempo a Innsbruck. Peccato che non corra dal Tour de France, da quell'incredibile tappa con arrivo a Bagnères-de-Bigorre dove si rifiutò di andare avanti perché in disaccordo con la strategia della Bahrain Merida. Era il 18 luglio e da allora non ha più fatto corse ufficiali. Un po' poco per ambire alla conquista del Mondiale...

Lui però è sicuro di poter fare bene:

" Fisicamente sono in forma come lo scorso anno e il mio test al profilo di potenza è stato il migliore che abbia mai fatto. Mentalmente, invece, ho dei giorni in cui è difficile, ma credo ancora di poter vincere. È più una battaglia mentale perché mi sono solamente allenato. Non ho potuto fare nessuna corsa che mi permettesse di spingermi avendo degli obiettivi a cui puntare "

Video - Dumoulin cede lo scettro: Rohan Dennis spinge 49.6 km/h ed è campione del mondo a crono! 01:37

Video - "Tour 360", tappa 12: Il caso Rohan Dennis, i Pirenei e Simon Yates e i numeri di Wladimir Belli 09:33

3) Evenepoel ha dato l'impressione di essere molto carico: può puntare alla doppietta?

Neanche 20 anni ed è uno dei favoriti per la prova élite a cronometr. Lui ha fatto grandi cose nell'ultimo periodo, considerando l'oro a Innsbruck dello scorso anno nella crono juniores o l'oro nella crono élite dei campionati europei di quest'anno ad Alkmaar. Addirittura vuole puntare ad una storica doppietta cronometro + prova in linea, ma sarà molto difficile per Evenepoel piazzare il numero in entrambe le corse. Innanzitutto non è il capitano del Belgio per la prova in linea e per la cronometro resta uno dei favoriti, ma non il favorito numero 1.

Video - Remco Evenepoel è imbattibile: cade, recupera 2’ ed è Campione del Mondo! L'azzurro Fancellu è terzo 02:09

4) Tony Martin può ancora essere competitivo nelle prove contro il tempo?

Quando si parla di cronometro, non si può non parlare di Tony Martin, uno che ha vinto 4 mondiali nelle prove contro il tempo (2011, 2012, 2013 e 2016) e un argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Ma Tony Martin è ancora competitivo? Purtroppo no per la vittoria, considerando che il tedesco ha rallentato molto, un po' per questioni anagrafiche, un po' perché è stato spremuto dalle proprie squadre con il compito di fare il gregario. Tony Martin, per esempio, è stato fenomenale al Tour de France per Kruijswijk, letteralmente commovente alla Vuelta per Roglic, tanto da sacrificare le proprie velleità personali. Togliendo le cronosquadre e le cronometro dei campionati nazionali, l'ultima volta che Martin ha vinto una cronometro individuale fu propio nel 2016 ai Mondiali di Doha.

Video - Tony Martin diretto sportivo per un giorno: dopo lo stop sale sull'ammiraglia della Jumbo Visma 00:27

5) L'Italia punta su Ganna e Affini: quali sono le loro ambizioni?

L'Italia si presenta a questa crono con due corridori molto promettenti per questo fondamentale: Filippo Ganna e Edoardo Affini. Due giovani, ma che hanno fatto già molto bene nella prima parte della loro carriera nelle prove contro il tempo: il classe ’96 del Team Ineos è il campione nazionale a crono di questa stagione, mentre il classe ’96 della Mitchelton-Scott è reduce dalla vittoria nella crono dell’ultimo Tour of Britain. Sognare una medaglia? L'ultimo è stato Adriano Malori con l'argento nel 2015, ma sia Ganna che Affini possono sognare in grande. L'unico problema? La lunghezza della cronometro: ben 54 km, tracciato a cui Ganna e Affini non sono ancora abituati. Dovessero avvicinarsi al podio sarebbe comunque un grande risultato, o meglio un punto di partenza per il futuro.

Video - La gioia di Edoardo Affini: sua la cronometro di Pershore, Trentin perde la maglia 00:56

Video - Ganna 1°, Affini 2°: l'Italia torna grande a cronometro al BinckBank Tour! 00:29

I Mondiali 2019 in TV

I Mondiali 2019 saranno trasmessi in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il Mondiale di Yorkshire sarà trasmesso in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. Dall'1 agosto scorso, inoltre, anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Video - Roglic vola, crollo totale di Quintana: gli highlights della 10a tappa in 5 minuti 05:16

I Mondiali 2019 in Live streaming su Eurosport Player

Per molti è l'ultimo appuntamento della stagione, o semplicemente il più importante. Ogni giornata sarà vissuta in diretta, con contenuti e analisi esclusivi in Live Streaming solo su Eurosport Player. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Link utili - La guida TV completa di Eurosport 1, Eurosport 2 ed Eurosport Player - Eurosport Player

Video - Antonio Tiberi, che impresa: rompe il pedale ma è campione del mondo junior a cronometro 02:16