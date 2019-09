Trentin: "Prenoto la rivincita ai Mondiali tra due anni, ieri un argento amaro"

Matteo Trentin sta cercando di smaltire la delusione per il secondo posto ottenuto ieri ai Mondiali di ciclismo, l’azzurro ha perso lo sprint col danese Mads Pedersen quando sembrava essere il favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro. Il trentino ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Radio Anch’Io Sport:

Video - Trentin si prende l'argento ai Mondiali: l'Italia torna a medaglia a 11 anni di distanza 02:35

" È un argento ancora amaro, è come mangiare una mela rossa ma che è ancora verde. Ha quel sapore lì. Ci siamo giocati la maglia iridata, ma la corsa è corsa. Poi quando manderò giù il boccone amaro sarò felice della prestazione di tutta la squadra. Un’Italia forte, determinata, con una mentalità vincente e di squadra. Un grande gruppo. "

Il 30enne guarda già al futuro: “Il prossimo anno con la Nazionale il mio obiettivo saranno gli Europei in Trentino, mentre il Mondiale sarà difficile per me visto il percorso da scalatori“. E poi con lapidaria convinzione ha già dato appuntamento per la rivincita:

Era tanto che non si vedeva un’Italia così determinata, è stato merito di Davide Cassani che è riuscito a creare una squadra così unita. A Davide l’ho detto: per il Mondiale prenoto la rivincita in Belgio tra due anni.