Yorkshire 2019, gli azzurri in gara nelle prove junior e Under 23: Piccolo a caccia di una medaglia

Decollano oggi, domenica 22 settembre, i 92esimi Mondiali di ciclismo su strada. Dalla staffetta mista all'esordio alla gara regina dei professionisti in programma tra sette giorni, sono 11 le gare previste sulle strade dello Yorkshire. Inseguendo il sogno dei "grandi" e cercando di emularne le gesta, come sempre, i fari di Harrogate saranno puntati anche sulle categorie giovanili. Vediamo chi sono gli azzurri convocati per le gare juniores e Under 23.

Juniores

Sono 6 i convocati azzurri dal CT Rino De Candido. Nella prova in linea schiereremo Andrea Piccolo (LVF), Gianmarco Garofoli (LVF Marche), Alessio Martinelli (Team Giorgi), Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini-Due C) ed Edoardo Zambanini (Campana Imballaggi - Rotogal). A cronometro insieme agli stessi Piccolo e Tiberi, ci sarà anche Andrea Piras (Aspiratori Ortelli). Grandi aspettative sono riposte proprio in Andrea Piccolo. Il classe 2001 viene da un anno ricco di soddisfazioni e già a Innsbruck 2018 aveva conquistato la medaglia di bronzo nella prova contro il tempo. In questa stagione può vantare 12 successi, tra cui il campionato italiano a cronometro, l'oro europeo di categoria sempre a cronometro ad Alkmaar (dove è stato di bronzo nella prova in linea) e il Giro della Lunigiana. Dodici mesi fa, in Austria, c'era Remco Evenepoel a cannibalizzare la categoria. Chissà che questo non sia l'anno buono per il magentino, in procinto di passare alla Colpack e su cui sono già puntati gli occhi del Team Astana.

" Quest’anno è stato fantastico. Se guardassi al finale di questo 2019 vedrei solamente quell’appuntamento in programma tra il 23 e il 26 settembre in Inghilterra. Sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione speciale [Andrea Piccolo a OASport] "

Piccolo a parte, l'Italia avrà carte importanti da giocarsi. Garofoli è il campione italiano juniores nella prova in linea, Martinelli ha già alzato le braccia nove volte in stagione. Per non tacere del polivalente Tiberi e dei rampanti Piras (terzo al Lunigiana) e Zambanini (quarto al Tricolore di categoria).

Video - Andrea Piccolo fantastica medaglia d’oro nella cronometro juniores! 00:58

Under 23

Dieci, invece, gli azzurri convocati per le prove Under 23 da parte del CT Marino Amadori. A cronometro gareggeranno Antonio Puppio (Kometa) e Matteo Sobrero (Dimension Data). Questi gli uomini che affronteranno la prova in linea (6 titolari più due riserve): Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), Samuele Battistella (Dimension Data), Alessandro Covi (Colpack), Alberto Dainese (Seg Racing), Nicolas Dalla Valle (Tirol KTM), Gregorio Ferri (Zalf Euromobil Désirée Fior), Alexander Konychev, (Dimension Data) Stefano Oldani (Kometa).

Il duo che affronterà la cronometro è piuttosto solido. Matteo Sobrero è il campione italiano in carica e ha chiuso 9° ai Mondiali di Innsbruck. Antonio Puppio è stato decimo nella specialità agli Europei di Alkmaar, ad agosto.

" Gli azzurri selezionati per questa rassegna iridata hanno un valore aggiunto: sanno essere molto coesi e hanno una forte motivazione per fare molto bene [CT Amadori a Tuttobiciweb] "

Una squadra disegnata per affrontare al meglio il mondiale inglese, quella azzurra. Battistella e Covi sono i reduci di un anno fa a Innsbruck. Dainese viene dallo splendido oro europeo vinto in volata, scortato nell'occasione dall'ottimo lavoro di Ferri e Dalla Valle. Aleotti è stato meraviglioso secondo all'ultimo Tour de l'Avenir, trampolino di lancio di tanti campioni. La formazione giusta per rivaleggiare con nazionali forti come Belgio, Svizzera e Gran Bretagna.

Video - Alberto Dainese d'oro! Che volata dell'azzurro nella prova in linea Under 23 01:06

Il programma

Domenica 22 settembre

13.10 Cronometro a squadre mista: due giri del circuito di Harrogate 27,6 km

Lunedì 23 settembre

10.10 Cronometro individuale Juniores femminile: un giro del circuito di Harrogate 13,7 km

13.10 Cronometro individuale Juniores maschile due giri del circuito di Harrogate 27,6 km

Martedì 24 settembre

10.10 Cronometro individuale Under23 maschile: Ripon-Harrogate 30,3 km

14.40 Cronometro individuale Elite femminile: Ripon-Harrogate 30,3 km

Mercoledì 25 settembre

13.10 Cronometro individuale Elite maschile: Northallerton-Harrogate 52,5 km

Giovedì 26 settembre

12.10 Prova in linea Juniores maschile: Richmond-Harrogate 144,5 km

Venerdì 27 settembre

8.40 Prova in linea Juniores femminile: Doncaster-Harrogate 86 km

14.10 Prova in linea Under23 maschile: Doncaster-Harrogate 186,9 km

Sabato 28 settembre

11.40 Prova in linea Elite femminile: Bradford-Harrogate 149,4 km

Domenica 29 settembre

8.40 Prova in linea Elite maschile: Leeds-Harrogate 280 km

I Mondiali su Eurosport

Tutte le gare iridate saranno disponibili in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.