Yorkshire 2019, si parte con una novità (e una mezza polemica): la cronometro a squadre mista

Here we are. Lo Yorkshire è pronto ad ospitare la 92esima edizione dei Mondiali di ciclismo su strada, in programma dal 22 al 29 settembre con 11 titoli iridati in palio. Si parte con la grande novità di quest'edizione: la cronometro a squadre mista, che va a sostituire le cronosquadre maschile e femminile riservate ai club, presenti fino alla scorsa edizione.

La gara verrà disputata dalle categorie under 23 ed elite. Ogni nazionale schiererà tre uomini e tre donne e dovrà percorrere due giri del circuito di Harrogate (27,6 km il totale da percorrere e 492 metri di dislivello). Il primo giro verrà effettuato dal terzetto maschile, che sul traguardo darà il cambio a quello femminile. Il tempo finale verrà preso sulla seconda donna che taglierà la linea d'arrivo. Una vera e propria staffetta, insomma. L'idea dell'UCI è di portare questa tipologia di gara ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

Il format ha già esordito agli ultimi Europei, con la vittoria del sestetto olandese davanti alla Germania e all'Italia, che però ha chiuso a quasi un minuto e mezzo dai vincitori. I CT Davide Cassani ed Edoardo Salvoldi hanno ufficializzato gli atleti azzurri che andranno a caccia della medaglia: Edoardo Affini (Mitchelton Scott), Davide Martinelli, Elia Viviani (Deceuninck-Quickstep), Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro-Trek Segafredo), Elena Cecchini (Fiamme Azzurre-Canyon Sram), Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre/Bepink). Tre cambi rispetto al bronzo continentale di Alkmaar, dove insieme ai "reduci" Martinelli, Affini e Longo Borghini avevano corso Manuele Boaro, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi.

Edoardo Affini, impegnato in una prova a cronometroGetty Images

La novità non sembra scaldare i cuori di corridori e allenatori, vista la scarsa partecipazione da parte dei big delle prove contro il tempo. Sono 12 le squadre iscritte alla gara: Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Olanda, Russia, Slovenia, Svizzera e una selezione internazionale. Favorite dovrebbero essere proprio Germania e Olanda, in lotta per l'oro all'ultimo europeo. I primi dovrebbero schierare i cavalli e l'esperienza di Tony Martin, i secondi vantano in squadra gente come Bauke Mollema, Jos Van Emden e Amy Pieters. A ruota arriviamo noi, con la medaglia che non appare un miraggio.

Oltre al flebile entusiasmo per questa prova, c'è anche chi si è espresso con un giudizio pesantemente negativo a riguardo. Parliamo di Patrick Lefevere, team manager della Deceuninck- Quick Step, che ha detto la sua senza mezzi termini sulla scelta dell'UCI.

" Se dipendesse da me, boicotterei questo evento. La cronosquadre era una disciplina bellissima e non lo dico solo perché siamo diventati quattro volte campioni del mondo. Ma era una prova prestigiosa, con le migliori squadre che schieravano i corridori migliori. E questo era importante anche per i produttori di biciclette. Ma ora l’UCI ce l’ha portato via. Non credo per niente in questo nuovo progetto. Sapete cosa vedremo? I Paesi Bassi che vincono per cinque minuti… "

Non il clima migliore per il debutto della staffetta, insomma...