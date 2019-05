Moreno Moser annuncia il ritiro: "Non riesco più a essere competitivo"

Moreno Moser ha annunciato il ritiro. Il 28enne ha ufficialmente abbandonato il mondo del ciclismo, il figlio e nipote d’arte è stato lapidario nel suo annuncio: “Smetto perché non riesco più a essere competitivo, sono nato vincente ma i momenti down hanno cominciato a essere troppo lunghi rispetto ai picchi di forma. Non ho malattie o virus, sono solo così“.

Il trentino era reduce da un paio di stagioni molto complicate all’Astana e per cercare di rilanciarsi era approdato a inizio anno alla Nippo Fantini ma il colpo di pedale giusto non è mai arrivato. Emblematico il ritiro durante la seconda tappa del recente Tour of the Alps dopo che il giorno prima era giunto ultimo sul traguardo: quello è stato il campanello d’allarme definitivo che ha spinto Moreno Moser a lasciare il ciclismo. Professionista dal 2012 quando ha debuttato con la Liquigas, è poi passato alla Cannondale e all’Astana prima degli ultimi mesi con la Nippo Fantini. In carriera ha vinto il Trofeo Laigueglia 2018 e 2012, le Strade Bianche 2013, due tappe e la classifica generale al Giro di Polonia 2012. Di seguito il lungo messaggio che Moreno Moser ha pubblicato sui suoi social network.

" Purtroppo sono anni che ho la sensazione che si sia rotto qualcosa dentro di me. La condizione è diventata quasi un miraggio e il lavoro mi porta sempre l’effetto contrario. Sono anni che mi ritrovo dopo mesi e mesi di allenamenti ad andare meno del primo giorno. Ho tenuto duro, ci ho riprovato per anni, ogni anno con la fiducia che sarebbe stato l’anno buono. Poi è arrivata la chiamata di Pelosi alla @nippovinifantini , dove ho trovato una famiglia incredibile e stimoli che mi davano la certezza che sarebbe stato l’anno della svolta. Ma mi sono ritrovato ancora li, non a terra, sotto terra. Ho deciso quindi di non voler più prendere in giro ne me stesso ne gli altri. In questo momento della mia vita non posso più rimanere nel ciclismo come in una zona di comfort, trascinarmi in giro alle gare grattando un barile che forse è già vuoto da un po’. Cerco nuove esperienze, nuovi stimoli e la sensazione sentirmi di nuovo vivo. Il ciclismo è uno sport magnifico, pulito e che mi ha dato tanto, tutto forse. Amo la fatica, il dolore era come droga per uno come me che ha sempre avuto soglie aerobiche basse ma una capacità lattacida fuori dal comune, ma questa fatica per vedersi staccare ogni giorno ti logora, ti annulla e ti toglie anche l’anima. Andare avanti così servirebbe solo a rovinare quello che di buono ho fatto fino ad ora. Amo questo sport con tutto me stesso ed intendo rimanerci, ma non da corridore. Ho ricevuto un sacco di messaggi stupendi che mi hanno dato speranza e fiducia per quella che sarà la mia nuova vita. Voglio però mettere in chiaro che per me questo è un giorno felice, chiudo questa parentesi senza rimpianti e con la consapevolezza che in ogni caso questo momento arriva per tutti, ed io ho voglia di affrontarlo adesso. PS: Ho già un progetto in serbo! "

Il CT Davide Cassani ha commentato la notizia tramite i social network: