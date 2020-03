Nibali: "Mi dispiace non correre in Italia, alla Parigi-Nizza per avvicinarmi al Giro"

Vincenzo Nibali parteciperà alla Parigi-Nizza, corsa a tappe in Francia che andrà in scena da domenica 8 marzo a domenica 15 marzo. Lo Squalo avrebbe dovuto prendere parte alla Tirreno-Adriatico (11-17 marzo) ma la Corsa dei due Mari è stata cancellata a causa del coronavirus e così il siciliano ha deciso di puntare sulla Corsa verso il Sole. Il 35enne si è già distinto in questo avvio di stagione tra Volta ao Algarve, Ardèche e Drome Classic (terzo posto domenica scorsa). " Ho deciso di partecipare alla Parigi-Nizza per mantenere praticamente intatta la mia tabella di marcia verso il Giro. Al momento è importante mettere chilometri e giorni di gara nelle gambe. Data la situazione in Italia, il cambio di calendario era praticamente obbligatorio. Sono molto dispiaciuto di non poter gareggiare nel mio Paese e spero che la situazione migliori presto, indipendentemente dalla gara. Alla Parigi-Nizza il mio obiettivo è quello di confermare le buone impressioni che ho avuto all'Ardèche e al Drome Classic e fare un passo in avanti nella condizione. La squadra è molto forte e ben preparata, voglio dare il mio contributo "