Nibali: "Possono succedere cose del genere, ma è stato un vero peccato"

Dopo il clamoroso epilogo della Tre Valli Varesine di ieri, con un gruppetto di ciclisti, comprendente anche Vincenzo Nibali e Daniel Martin, che a pochi chilometri dal traguardo ha sbagliato strada, buttando alle ortiche ogni possibilità di vittoria, proprio questi due corridori hanno parlato a CyclingNews.com.

La prende con ironia Vincenzo Nibali:

" Diciamo che abbiamo fatto un giro extra verso il lago. Sfortunatamente, possono succedere cose del genere, ma è stato un vero peccato. La velocità era alta, la moto della tv è andata dritta e non c’era nulla che indicasse il percorso in curva. Conosco un po’ queste strade, e quando siamo andati dritti ho pensato che fossimo andati nella direzione sbagliata. Ma la moto della tv era convinta che fosse la strada giusta e continuava ad andare. Ma era la strada sbagliata e abbiamo quasi raggiunto il lago. È un peccato. "

Più seccato Daniel Martin: “È un peccato, perché era un gruppo forte, con tutti i migliori ciclisti in gara. Quando si complica eccessivamente il circuito in questo modo, diventa un criterium. E non credo che una gara professionistica dovrebbe diventare un criterium. Nessuno sapeva davvero dove stavamo andando e stavamo andando a 65 km/h quando è successo. Abbiamo capito rapidamente che avevamo sbagliato, ma cosa potevamo fare? Sapevamo di aver perso qualsiasi possibilità di vincere“.

roberto.santangelo@oasport.it