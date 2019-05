Nibali resta fiducioso: “Primoz Roglic ha delle lacune in salita, vedremo…”

Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA.

Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva dimostrato già al Romandia. E’ arrivato qui al 100%, era normale che andasse così. Poi, le crono sono dalla sua parte. Qualche volta ha dimostrato di avere piccole lacune in salita, bisognerà vedere se queste lacune sono state colmate“.

Molto importante sarà l’aspetto tattico soprattutto sulle montagne: “L’anno scorso al Lombardia ha attaccato per primo, poi è andato un po’ in crisi. Al Tour, quando sono caduto, mi ha aspettato, poi si è messo a ruota; nonostante il mio problema alla schiena, non mi diede mai un cambio. La crono è il terreno per lui, adesso può gestire la corsa“.

Non sarà però una sfida a due, nonostante la crono di ieri abbia ridimensionato diversi pretendenti: “Chi ha perso più di me, anche alla luce della crono finale a Verona, dovrà muoversi in fretta per riguadagnare i secondi persi, aggiungendone altri a quelli che perderà nell’ultima sfida contro il tempo“.