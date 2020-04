Nibali: "Stagione da riprogrammare, sarà importante, innanzitutto, capire come ripartire"

La bozza di calendario 2020 pubblica ieri dall’UCI è stata accolta di buon grado anche da Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che ha visto la sua annata stravolta dallo slittamento al 2021 delle Olimpiadi, sta ancora studiando la situazione per capire quali possano essere le scelte migliori per lui. Intervistato da mediaset, il siciliano si è espresso sulla vicenda, questo il suo commento:

" L’UCI ci ha dato delle date molto indicative. Ora dobbiamo riprogrammare la stagione con il team manager Luca Guercilena e con i miei preparatori. Sicuramente avere Giro e Tour in quel momento dell’anno è molto strano, ma non possiamo fare altro che accettarlo. E’ una situazione particolare. Ora, intanto, bisogna capire come ripartire e come fare a mettere chilometri nelle gambe dato che non so se sarà possibile fare dei ritiri nei prossimi mesi. A ogni modo, sarebbe importante, innanzitutto, già solo poter ricominciare ad allenarsi all’aperto "

Il messinese, inoltre, ha parlato anche della sua quarantena: “Ho passato questo periodo in famiglia, fortunatamente nessuno dei miei cari ha contratto il virus. Poter passare del tempo con mia moglie e mia figlia è stato l’unico aspetto positivo di tutta questa vicenda. Normalmente, purtroppo, sono spesso lontano da casa per correre. Mi sto allenando più che altro per mantenere la condizione“.

