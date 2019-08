Nibali-Trek, ora è ufficiale: lo Squalo ha firmato un biennale

L'ufficialità arriva in un tranquillo, per lui, giovedì d'agosto: Vincenzo Nibali vestirà la maglia della Trek-Segafredo nelle stagioni 2020-21. Ad annunciarlo è lo stesso Squalo, con un video messaggio diffuso dalla suo prossimo team. Per il siciliano si tratta della quinta squadra da professionista, dopo Fassa Bortolo (2005), Liquigas (2006-2012), Astana (2013-2016) e Bahrain Merida.

" È il giorno per potervi comunicare che nei prossimi due anni farò parte del team Trek-Segafredo. Per me è un'emozione molto bella entrare a far parte di una famiglia così. Volevo ringraziare anche la Bahrain per questi tre anni perchè le soddisfazioni e i risultati raggiunti sono stati tanti. "

Vincenzo Nibali ritroverà alla Trek alcuni elementi fondamentali. Il massaggiatore Michele Pallini, il medico Emilio Magni e il fido coach Paolo Slongo. Ma non solo. La squadra americana rinforzerà l'organico anche con il fratello dello Squalo, Antonio. Nibali ha parlato anche dei suoi prossimi appuntamenti di corsa, tra il Giro di Germania e il GP di Montreal. Nelle sue tre stagioni vestito di rosso Bahrain, il siciliano ha ottenuto sette vittorie: una tappa e la generale del Giro di Croazia, una tappa al Giro, al Tour e alla Vuelta, una Milano-Sanremo e un Giro di Lombardia.