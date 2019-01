Nibali vicino alla Trek-Segafredo: giorni decisivi per il rinnovo del contratto. Addio alla Bahrain?

Nonostante la stagione invernale ed il gelo, sono giorni caldi per Vincenzo Nibali. Lo Squalo sta vagliando tutte le ipotesi contrattuali per il biennio 2020-2021: c’è in ballo un finale di carriera da correre ancora da protagonista.

Come noto, il legame tra i siciliano e la Bahrain Merida scadrà al termine del 2019. Il rinnovo appare tutt’altro che scontato. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, in pole-position vi sarebbe la Trek-Segafredo del team manager Luca Guercilena, decisa ad investire non solo su Nibali, ma anche su tutto lo staff del messinese (il preparatore Paolo Slongo, il medico Emilio Magni ed il massaggiatore Michele Pallini).

Nonostante le parole del manager Brent Copeland (“Saremmo felici che Vincenzo continuasse con noi“), l’accordo con la Bahrain Merida sembra ora molto più distante. Pare che vi siano state importanti divergenze sulla durata del contratto: il corridore italiano chiedeva un biennale, la squadra invece non voleva andare oltre il 2020. Di recente si sono verificati anche dei ritardi nel pagamento degli stipendi che non hanno messo Nibali di buon umore. Lo stesso Copeland ha spiegato che “non ci sono problemi, i ritardi sono stati di natura tecnica/amministrativa”.

Si vocifera che il marchio Segafredo stia addirittura pensando di creare un team completamente italiano per la stagione 2020, da costruire ovviamente tutto intorno allo Squalo: il Bel Paese tornerebbe dunque a poter contare su un proprio team nel World Tour.

Sullo sfondo resta anche la UAE Emirates: Giuseppe Saronni non ha fatto mistero di essersi interessato all’ingaggio di Nibali, anche se non sarà semplice superare l’offerta della Trek.

Il futuro del fuoriclasse siciliano si definirà ad ogni modo nelle prossime settimane: il vincitore del Tour de France 2014 desidera a tutti i costi definire la questione contrattuale prima dell’inizio del Giro d’Italia, dove andrà a caccia della terza maglia rosa della carriera.

