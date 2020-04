Dal nostro partner OAsport.it

Come annunciato settimana scorsa dall’UCI, sta iniziando a prendere forma il nuovo calendario della stagione di ciclismo su strada, rivoluzionata, come per tutti gli sport, dal Coronavirus. Si conoscono al momento le date di Tour de France (tra fine agosto ed inizio settembre) e Mondiali in Svizzera (dal 20 al 27 settembre), ma anche gli altri Grandi Giri e le Classiche Monumento verranno ricollocate.

Il tutto però se si risolverà la situazione. Al momento infatti non c’è nulla di certo e in tanti non vogliono rischiare. Molte delle squadre tra fine febbraio ed inizio marzo avevano già deciso di non mandare alle corse i propri corridori per evitare il contagio: ora che il numero di positivi è aumentato a dismisura diventa ancor più difficile riuscire a garantire la sicurezza.

La posizione della Bora-Hansgrohe

Ralph Denk, manager della Bora-Hansgrohe, ha parlato a Cycling News della riforma del calendario.

È più di un semplice barlume di speranza. Sono fermamente convinto che il 29 agosto scenderemo dalla rampa di partenza a Nizza. Oltre al Tour, anche gli altri due Grand Tour, il Giro d’Italia e la Vuelta a España, e le Classiche monumento sono in programma prima della fine della stagione, e questo mi sembra estremamente irrealistico

Se facessimo il Tour a settembre, i Campionati del Mondo ed il Giro potrebbero aver luogo a ottobre. La Vuelta potrebbe quindi essere il culmine della stagione a dicembre. Come squadra, saremmo pronti a correre fino a Natale. Se riusciremo a correre le cinque Monumento, avremmo salvato quasi tutto nel ciclismo

Il futuro? La recessione economica renderà significativamente più difficile generare fondi di sponsorizzazione sportiva. La stragrande maggioranza avrà meno budget disponibile la prossima stagione

Le reazioni di Brailsford (Team INEOS) e Valverde

David Brailsford, team manager del Team INEOS

Il Tour? Ci riserviamo il diritto di ritirare la squadra se lo riterremo necessario. Visto che la corsa è in programma, prevediamo di partecipare, ma monitoreremo gli sviluppi della situazione come abbiamo già fatto. Questo è un approccio prudente, responsabile e attento. Ci sarà molto dibattito su quel che bisogna fare nel periodo di transizione in tutti gli aspetti della società, compreso lo sport. Valuteremo la situazione in maniera molto attenta e ovviamente seguiremo tutte le direttive nazionali

L'ex campione del mondo Alejandro Valverde

È importante che il Tour si svolga ma mi chiedo se sarà possibile. Certo, manca ancora molto all’estate ma mi fa pensare il fatto che il sindaco di Los Angeles abbia detto che nella sua città gli eventi sportivi non saranno organizzati fino al 2021. Tutti abbiamo voglia di correre ma io sono piuttosto pessimista sul fatto che si possa fare quest’anno

