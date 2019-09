L'Italia sorpassa la Francia nel ranking: 2° posto e 5 corridori per Tokyo 2020

Alla vigilia dei Mondiali di ciclismo possiamo fare il punto anche sul ranking delle Nazionali, assolutamente importante per definire il numero di atleti che una Nazionale può schierare in quella manifestazione. Dopo i recenti risultati, l'Italia è tornata al 2° posto del ranking con 10.460,48 punti, punteggio utile per scavalcare la Francia e mettersi in coda al Belgio (12.359,09 punti). Per definire la classifica finale del 2019, verranno considerati i risultati fino al 22 ottobre e quindi per gli azzurri non dovrebbero esserci cambiamenti sostanziali in classifica.

Il ranking maschile

Nazione Punti UCI 1. BELGIO 12359.09 2. ITALIA 10460.48 3. FRANCIA 9808.95 4. PAESI BASSI 9475.14 5. COLOMBIA 8963.08 6. SLOVENIA 8724.74 7. SPAGNA 8636.12 8. GERMANIA 8110.62 9. AUSTRALIA 8104.45 10. DANIMARCA 6641.57

Questa posizione, quindi, assicura all'Italia il massimo di atleti utilizzabili per la prova in linea alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno quindi 5 gli azzurri in gara, così come per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Colombia e Slovenia (o Spagna).

Video - "L'Europeo resta in Italia!" Oro ad Elia Viviani che vince davanti a Lampaert 00:45

Il ranking femminile

Nazione Punti UCI 1. PAESI BASSI 7975 2. ITALIA 4752.33 3. GERMANIA 2665.25 4. AUSTRALIA 2525.01 5. USA 2488.49 6. BELGIO 2149 7. DANIMARCA 1860.5 8. POLONIA 1796.5 9. CANADA 1712.25 10. GRAN BRETAGNA 1598.5

Stesso discorso anche per il ranking femminile, dove - anche qui - l'Italia si piazza al 2° posto della graduatoria mondiale. Inavvicinabili, in questo caso, i Paesi Bassi che restano saldamente in vetta alla classifica. L'Italia potrà quindi schierare 4 atlete alle prossime Olimpiadi, così come per Paesi Bassi, Germania, Australia e Stati Uniti.