Ciclismo

#OnThisDay: Alejandro Valverde vince la Freccia Vallone scattando sul muro di Huy

Oggi ricordiamo il grande trionfo di Alejandro Valverde alla Freccia Vallone del 22 aprile 2015: lo spagnolo vinse la corsa per la terza volta in carriera staccando Julian Alaphilippe e Michael Albasini sul muro di Huy. Valverde avrebbe poi nuovamente trionfato alla Freccia Vallone nei due anni successivi per un totale di cinque vittorie in carriera (record all-time).