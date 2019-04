Operazione riuscita per Fabio Aru: un mese di stop, poi la lunga riabilitazione

Si potrebbe scrivere una volta per tutte la parola fine sulle sofferenze di Fabio Aru. Il corridore sardo si è infatti sottoposto presso l’Ospedale di Prato-Santo Stefano ad un intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica. L’operazione, eseguita dal Dottor Andrea Gori, è riuscita alla perfezione e il corridore della UAE Team Emirates dovrà rimanere in ospedale per qualche giorno, come da programma, per verificare il corretto svolgimento del decorso operatorio. Come è stato comunicato dal team saudita, Aru lascerà la struttura nei prossimi giorni.

Una volta rientrato a casa si aprirà per il sardo un lungo periodo di riposo forzato. Per un mese Fabio Aru non potrà effettuare alcun tipo di attività motoria, quindi riprenderà in maniera graduale gli allenamenti con una fase di riabilitazione che dovrebbe durare circa 3-4 mesi. Come già noto, il sardo non prenderà quindi parte al Giro d’Italia 2019. L’obiettivo sarà dunque quello di rientrare in gruppo per la parte finale della stagione, mentre la speranza è quella di aver finalmente chiuso una parentesi davvero poco fortunata della propria carriera e di riuscire a ritrovare lo smalto e la condizione di un tempo, per la gioia di appassionati e tifosi.