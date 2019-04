Una storia che serva da esempio, non solo a livello sportivo, ma anche in generale per la vita. Stiamo parlando della vicenda di Claudia Cretti, che ieri dopo circa due anni dopo il gravissimo incidente in cui fu vittima al Giro Rosa 2017, è tornata in corsa, vincendo all’esordio nel paraciclismo.

La giovane bergamasca il 6 luglio di due anni fa, durante la settima tappa di una delle corse più importanti del circuito femminile, cadde a 90 km/h nella discesa della Zingara Morta, subendo gravissimi traumi e arrivando in ospedale in condizioni disperate. Cretti ha subito due operazioni al cervello ed è stata in coma per tre settimane, per poi iniziare un lungo percorso di riabilitazione, in cui ha sempre lottato per tornare a fare ciò che amava di più.

Ieri finalmente Cretti è tornata in bici e non ci poteva essere un modo migliore per festeggiarlo. La 22enne del team Born to Win ha infatti trionfato nella categoria C5 della corsa in linea della Due Giorni del Mare a Marina di Massa, prova che apre il calendario italiano di paraciclismo. Cretti si è imposta in volata al termine del circuito di 7 km da ripetere sette volte, battendo nettamente le rivali e facendo tornare subito alla mente i grandi sprint con cui vinceva prima di quel terribile incidente.

Un risultato che significa davvero tantissimo per questa ragazza, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate al termine della gara alla Gazzetta dello Sport:

" Faccio fatica a trovare le parole per raccontare quello che ho vissuto. È stata una emozione unica. Quanto mi è mancato salire sulla bici, fare ciò che amo. Questo successo lo dedico alle persone che amo. A chi ha creduto in me. Ho riabbracciato un pezzo della mia vita "

alessandro.farina@oasport.it