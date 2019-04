Il corridore della settimana: Philippe Gilbert, signore delle classiche

Quando lo scorso luglio si ruppe la rotula al Tour, cadendo in discesa dal Portet d’Aspet, molti pensarono che oltre quel muretto fosse finita una grande carriera. Philippe Gilbert è però fatto di un’altra sostanza, elegante e durevole, quel giorno si rimise in strada e strinse i denti fino all’arrivo sul Col du Portet. Oggi, nove mesi dopo, Gilbert sorride e di stretto si tiene fra le mani la Pietra della Parigi-Roubaix. Cronaca di un campione infinito, di un maestro delle classiche che, eccetto la Sanremo, ha vinto tutto il pensabile e più. Capace di prendersi tutto in un anno, nel 2011, sulle sue Ardenne, di vincere anche un Mondiale sul suo Cauberg, di unire fiamminghi e valloni su tutti i traguardi del Nord. Un corridore splendido, una storia magnifica, un fuoriclasse unico.

L'istante in cui Philippe Gilbert scatta nel Velodrome di Roubaix, battendo il tedesco Nils Politt per vincere la sua quinta Classica Monumento.Getty Images

Azione della settimana: la campana del Velodrome

Gli ultimi due campioni della Roubaix si sono persi per strada. Greg Van Avermaet dopo aver dominato la Foresta di Arenberg, superbo in testa al gruppo. Peter Sagan che esce stremato dal Carrefour de l’Arbre, abdicando sull’ultimo pavé. Manca l’ultimo simbolo della Regina delle classiche, il velodromo, il suono della campana, l’ultimo giro e il fiuto, lo scatto e la vittoria: Philippe Gilbert batte Politt sul traguardo più bello del mondo. Dalle Fiandre al Lombardia passando per la Côte de la Redoute, il vallone era famoso per i suoi spari, esercitati giorno dopo giorno sul Cauberg. La presa di Roubaix è un altro magnifico capolavoro.

Video - "Una volata principesca": Philippe Gilbert batte Politt e fa sua la Roubaix! 02:52

Foto della settimana: il pavé che inizia l'impresa

È qui, sul pavé del Carrefour de l’Arbre, che nasce l’ultima impresa di Philippe Gilbert: un signore delle classiche che da quando è tornato a casa - a 35 anni, ingaggiato dalla Quick Step - alterna doveri di gregariato a giorni di gloria. Ci si aspettava la prima parte in una classica che, così vicina alle Ardenne, Gilbert aveva corso soltanto due volte. Invece il pavé segna la successione Sagan-Gilbert nell'albo d'oro della Parigi-Roubaix.

Philippe Gilbert sta per staccare Sagan nel Carrefour de l'Arbre: è il pavé che segna la successione della Parigi-Roubaix.Getty Images

Dato della settimana: la trilogia del Nord

Sono 5, e sono tutti belgi, gli unici corridori ad aver vinto il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi: Eddy Merckx (2-3-5), Roger De Vlaeminck (1-4-1), Rik Van Looy (1-4-1), Walter Godefroot (2-1-1) e da oggi Philippe Gilbert (1-1-1). Vanno aggiunti i Mondiali di casa, sul suo Cauberg, nel 2012, i due Giri di Lombardia, 4 Amstel Gold Race, la Freccia-Vallone e quella del Brabante, 2 Paris-Tours e 9 tappe ai Grandi Giri (3 al Giro d’Italia, una al Tour de France e 5 alla Vuelta) per avere lo spessore di un campione assoluto nel solco dei re del Belgio.

In arrivo su Eurosport: le Classiche delle Ardenne

16/21 aprile: Giro di Turchia, h 12:00, Eurosport 1 ed Eurosport Player

16 aprile: Parigi-Camembert, h 16:00, Eurosport 1 ed Eurosport Player

17 aprile: Freccia del Brabante, h 16:00, Eurosport 1 ed Eurosport Player

20 aprile: Tour du Finistère, h 16:00, Eurosport 2 ed Eurosport Player

21 aprile: Amstel Gold Race, h 15:15, Eurosport 1 ed Eurosport Player

22/26 aprile: Tour of the Alps, h 14:00, Eurosport 1 ed Eurosport Player

22 aprile: Tro-Bro Leon, h 15:30, Eurosport 2 ed Eurosport Player

24 aprile: Freccia Vallone, h 14:30, Eurosport 1 ed Eurosport Player

28 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi, h 14:00, Eurosport 1 ed Eurosport Player

30 aprile/5 maggio: Giro di Romandia, h 16:00, Eurosport 2 ed Eurosport Player