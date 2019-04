Andrea Tafi vent'anni dopo il suo trionfo: "La mia passione infinita per la Parigi-Roubaix"

Sognava il pavé e la sua feroce pretesa, si perdeva in una Foresta di pensieri, con la faccia sporca e il cuore leggero. Ancora una volta, per sentirsi sfinito e felice, fare un giro del velodromo più famoso del mondo. Vent’anni dopo averla vinta, Andrea Tafi voleva riprendersi la bellezza della Parigi-Roubaix, ma una caduta ha rimandato il suo piano: "Sto abbastanza bene, la frattura della clavicola è composta e non c’è stato bisogno di operarla. Tengo il tutore per un’altra settimana e poi si torna in bici".

"Sarebbe stata una festa, in sella vent'anni dopo"

Andrea Tafi, fiorentino cinquantaduenne, ha un motore lucente e le gambe scolpite dai pedali. Campione del Giro di Lombardia nel 1996 e del Giro delle Fiandre nel 2002, vent’anni fa come oggi, l’11 aprile 1999, Tafi ha vinto la Parigi-Roubaix e questa corsa - la Foresta di Arenberg, il Carrefour de L’Arbre, la polvere nel vento, il brivido del pavé - non l'ha più dimenticata.

" Volevo rifarla vent’anni dopo. Me lo chiedeva il grande amore che ho per la bici e che, col passare del tempo aumenta invece di svanire. Pedalare mi rende felice, mi fa stare bene: gli anni passano e ne ho sempre più bisogno. Sarebbe stata una festa in sella alla mia bici vent’anni dopo, mica una sfida. In fondo non devo dimostrare niente a nessuno, se non a me stesso. La mia prestazione sarebbe stata super controllata, volevo lanciare un messaggio positivo a persone che a quaranta, alla mia età o a sessant’anni decidono di fare sport ad alti livelli. Purtroppo sono caduto ma il sogno non s'è ancora infranto: sono un segno del toro che non molla mai. "

La squadra italiana Mapei sfila sul traguardo della 100a edizione della Parigi-Roubaix, anno 1996, con Johan Museeuw scortato da Andrea Tafi e Gianluca Bortolami.Getty Images

"Segno del destino: foro, riparto e duplico il vantaggio"

Quel giorno, l’11 aprile 1999, fu l’ultima volta di un italiano con le braccia alzate al cielo di Roubaix. Come Franco Ballerini e Johan Museeuw, Tafi fa parte della mitica Mapei che vince, dal 1995 al 2002, sei edizioni su otto della Regina delle Classiche. Come Ballerini e Michele Bartoli appartiene a una straordinaria generazione italiana, anzi toscana, di specialisti del Nord.

" Il mio ricordo più bello è del giorno prima della corsa quando io e il mio compagno di stanza, Paolo Fornaciari, spegniamo la luce per dormire. Riapro gli occhi, la riaccendo e gli dico «Paolo, stammi vicino che domani faccio il numero». Segno del destino, appena inizio il Carrefour foro e mi rialzo pensando sia finita, invece vedo un omino col berretto della Mapei! Lì penso che se ha la ruota vado a vincere la Roubaix… E ce l’aveva, che sia benedetto. Cambio ruota in 40 secondi, riparto e duplico il vantaggio: è tutta adrenalina. Senza quella foratura, chissà, magari mi avrebbero ripreso. "

11 aprile 1999: Andrea Tafi è il nono e ultimo italiano dopo Garin, Rossi, Serse e Fausto Coppi, Bevilacqua, Gimondi, Moser e Ballerini a vincere la Parigi-RoubaixGetty Images

"Tafì Tafì... La Roubaix è fatta di una sostanza diversa"

È l’ultimo Inferno del ventesimo secolo e Andrea Tafi squarcia il pavé con la maglia del campione italiano. Sentirlo oggi che parla della Parigi-Roubaix mette i brividi. Vent’anni dopo, ha il sorriso libero di quel giro di pista e gli occhi vitali di chi solleva la Pietra del vincitore.

" Sognavo di vincerla come il mio idolo d'infanzia, Francesco Moser, in maglia Tricolore. La Roubaix è una cosa magica, è fatta di una sostanza diversa. Mentre pensi all’arrivo e sei vicino al traguardo, quando entri nel velodromo da solo e c’è tutta la gente che fa il tifo per te, e urla Tafì Tafì… Sì, lo so che sono troppo romantico. "

Andrea Tafi alla Parigi-Roubaix del 1999: il vincitore dell'Enfer du Nord è premiato ogni anno con una pietra estratta da un settore di pavé.Getty Images

La cabala del 77 che unisce Tafi e Bettiol

Nient’affatto. Andrea Tafi è fiorentino come Alberto Bettiol, che s’è appena laureato all’università del ciclismo vincendo il Giro delle Fiandre. Bettiol è l’ultimo discendente di una scuola toscana nata settant’anni fa nel segno di Fiorenzo Magni: tra Leoni delle Fiandre e innamorati del pavé ci s’intende.

" Non mi sorprendo affatto di Bettiol perché lo conosco bene, l’ho visto crescere e, per la mia pazza idea di tornare alla Roubaix, mi sono un po’ allenato con il gruppo di corridori di cui lui faceva parte. Ho visto il suo impegno e la sua passione che, tanti anni dopo, mi ha ricordato la mia: quando parlava del Fiandre gli brillavano gli occhi. Meno male perché domenica c’erano solo 14 italiani alla partenza e quando correvo io eravamo settanta! Abbiamo perso la strada delle Classiche ma io non vedo l’ora di condividere anche l’albo d’oro della Roubaix. Forza Alberto che per te è stata la prima e per me l’ultima, ma ci ha unito il 77 sul traguardo perché anch’io, quando ho vinto il Fiandre, avevo quel numero. "

Forza Alberto e viva Andrea Tafi il passionario della bici. Vent’anni dopo come allora, con le mani salde sul manubrio e le ruote piangenti, nel cuore dell’Inferno del Nord.