Posto che l’Italia non vince la Parigi-Roubaix dall’ultimo Inferno del ventesimo secolo, che quindi sono passati vent’anni dal trionfo di Andrea Tafi, nono corridore nostrano nell’albo della Regina delle Classiche, per un totale di 13 successi in 117 edizioni. Detto che i più recenti podi sono di Filippo Pozzato, secondo solo a Boonen nel 2009, e di Alessandro Ballan, terzo nel 2006, nel 2008 e nel 2012. Posto che domenica saremo pochi, appena 10 (Daniel Oss, Matteo Trentin, Edoardo Affini, Jacopo Guarnieri, Gianni Moscon, Marco Marcato, Filippo Fortin, Davide Ballerini, Daniele Bennati e Iuri Filosi), al netto degli ordini di squadra e di quelle bellissime incognite del ciclismo così impossibili da predire, gli aspiranti alla Pietra saranno Gianni Moscon e Matteo Trentin. Dimenticandoci invece, ma per poco, di Alberto Bettiol che alla Roubaix non ci sarà.

I 9 campioni italiani della Roubaix

1897 Maurice Garin 1898 Maurice Garin 1937 Jules Rossi 1949 Serse Coppi 1950 Fausto Coppi 1951 Antonio Bevilacqua 1966 Felice Gimondi 1978 Francesco Moser 1979 Francesco Moser 1980 Francesco Moser 1995 Franco Ballerini 1998 Franco Ballerini 1999 Andrea Tafi

Matteo Trentin e la formazione del Nord

Matteo Trentin è campione europeo e va forte dall’inizio dell’anno, con 3 tappe vinte fra la Comunitat Valenciana e la Vuelta a Andalucia e un successo sfiorato alla Milano-Sanremo, tra i migliori della Parigi-Nizza e delle prime corse in Belgio. Ha partecipato a 6 edizioni della Roubaix senza risultati significativi (36° nel 2016 come miglior piazzamento, ritiratosi lo scorso anno) ma Matteo, si sa, è stato a lungo gregario della QuickStep nelle classiche del Nord. Corridore in forma dotato del "colpo finale", esperto del pavé e cresciuto in una squadra di specialisti, Trentin si gioca le sue carte da capitano della Mitchelton-Scott perché, a quasi trent’anni, la Roubaix può significare la svolta di una carriera già notevole.

Matteo Trentin in ricognizione sul pavé della Parigi-Roubaix 2019: sarà lui il capitano della Mitchelton-ScottGetty Images

Gianni Moscon, l'amante della Roubaix

Inversamente, Gianni Moscon viene da una stagione incisa da infortuni, cadute e conseguenti ritardi di preparazione, eppure vederlo pedalare sul pavé è una gioia per chi ama le strade in sassi più famose del mondo. In una delle ultime corse del Team Sky - che s’accinge a diventare Team Ineos, ma sempre agli ordini di Sir Brailsford - Moscon avrà a disposizione due specialisti del Nord come Luke Rowe e Dylan Van Baarle, oltre al passo furioso di Ian Stannard terzo nel 2016. Due anni fa, alla seconda partecipazione da astro nascente del ciclismo italiano, Gianni è entrato nel velodromo di Roubaix coi migliori chiudendo quinto: che un Inferno possa fargliene dimenticare un altro.

Nel 2017, alla sua seconda partecipazione, Gianni Moscon entrò coi migliori nel velodromo di Roubaix, ma vinse Greg Van Avermaet.Getty Images

Il pronostico di Andrea Tafi

Le previsioni di Andrea Tafi vent’anni dopo la sua Roubaix, con quell’amore infinito che il corridore toscano prova per il pavé e il ciclismo: "Kristoff e Sagan mi sembrano i corridori più in forma, ma la Roubaix è una corsa imprevedibile e basta un niente a stravolgere ogni pronostico. L’italiano più in forma è Matteo Trentin, ma è Gianni Moscon ad amare più fortemente la Roubaix, e per vincere questa classica devi amarla: sono convinto che domenica farà un gran gara incrociando le dita. Moscon fa parte di una squadra impressionante, che certe volte può essere un bene e altre meno. Mi auguro che possa diventarne un leader".

Una rondine delle classiche chiamata Bettiol

Un nostro corridore ha appena alzato le braccia al cielo del Nord dopo molti anni nelle grandi classiche del Nord, e già molti a chiedersi se Bettiol saprà ripetersi o se al Fiandre è stato “solo” un exploit, invece di godersi la sua magnifica impresa senza metterci l’etichetta. Preferiamo un congedo di buon auspicio rinfrancati da una classifica per nazioni, che vede l’Italia al comando dei Monumenti dal 2013 a oggi con 4 successi: 3 di Vincenzo Nibali (Lombardia 2015 e 2017, Sanremo 2018) e l’ultimo la domenica santa del ciclismo e di Alberto Bettiol.