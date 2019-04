Michael Goolaerts non può essere dimenticato dal mondo del ciclismo. Il belga perse la vita durante la Parigi-Roubaix 2018: mentre percorreva il tratto di pavé di Viesly, il 23enne si accasciò a terra privo di sensi e purtroppo se ne andò via per sempre lasciando un vuoto incolmabile. Gli organizzatori dell’Inferno del Nord hanno voluto onorare la memoria del giovane corridore, deceduto l’8 aprile 2018, intitolandogli il settore numero 28 della Parigi-Roubaix che si correrà domenica prossima: il segmento che conduce da Briastre a Viesly (il secondo in ordine di percorso) è infatti stato ufficialmente intitolato a Michael Goolaerts e per sempre se ne ricorderà la memoria.

Video - Il minuto di silenzio per Michael Goolaerts 02:07