Philippe Gilbert è il Re del Nord! Trionfo alla Parigi-Roubaix, battuto Politt in volata

Leggendario. Onestamente non ci sono altre parole per descrivere Philippe Gilbert. Il belga si prende da campione la Parigi-Roubaix, la Regina delle Classiche che ben si sposa con la sua corona di Signore della grandi gare di un giorno. Da Compiegne al Vélodrome più famoso di Francia lungo 264 km scolpiti dal pavè, che affonda uno a uno gli avversari più grandi del 37enne di Verviers. Dal primo, lo sfortunato Kristoff, all'ultimo, il sorprendente Nils Politt, l'unico a resistere fino al traguardo al vincitore. Passando per il deludente Van Avermaet, l'esausto Sagan e il plotone di belgi che avevano segnato in rosso questa corsa sul calendario. Gilbert vince la Roubaix quando forse non ci sperava più e aggiorna un palmarès che è roba per pochissimi nella storia di questo sport. Dopo Lombardia, Liegi e Fiandre ecco servita la quarta Classica monumento diversa. Da brividi.

Video - "Una volata principesca": Philippe Gilbert batte Politt e fa sua la Roubaix! 02:52

L'ordine d'arrivo della Parigi-Roubaix

1. Philippe GILBERT (BEL) Deceuninck-Quick Step 5h.58'.02'' 2. Nils POLITT (GER) Team Katusha st 3. Yves LAMPAERT (BEL) Deceuninck-Quick Step +13'' 4. Sepp VANMARCKE (BEL) Education First +40'' 5. Peter SAGAN (SVK) BORA Hansgrohe +42''

Compiegne si sveglia con la notizia di un ritiro eccellente: Fernando Gaviria è influenzato e non sarà della partita. Sono dunque 174 i corridori a giocarsi l’edizione numero 117 della Regina delle classiche. La corsa parte a mille e sono in tanti a provare a fare la differenza. Dagli Astana Cort Nielsen e Gruzdev al vice-campione in carica Silvan Dillier, passando per un pimpante Pedersen e l'azzurro Marcato. Ma la velocità alta del gruppo e un fastidioso vento contrario stoppano ogni fuga.

La corsa esplode in prossimità del primo tratto di pavè (Troisvilles), il numero 29: in due momenti diversi, evadono una ventina di corridori, che si compattono dopo il primo assaggio sulle cobbles. C’è gente pericolosa, come Lampaert e il nostro Trentin, che non fa stare tranquillo il gruppo. BORA Hansgrohe e Team Sky, sorprese dall'attacco e senza uomini in fuga, trainano per ricucire lo strappo. Si arriva a Briastre, dove il pensiero va a Michael Goolaerts che un anno fa qui perse la vita. E poi Viesly, Quievy fino a Saint-Python, per il settore più lungo della corsa. Si viaggia sempre intorno ai 40 km/h. Il sudore si mescola sempre più alla polvere, mentre i 23 di testa mantengono i 50 secondi di margine.

La carovana durante un tratto di pavè alla Parigi-RoubaixGetty Images

Con le cobbles arrivano, puntuali, le forature. Dietro ne fanno le spese Greipel e Kristoff, davanti, purtroppo, il nostro Matteo Trentin, che viene ripreso dal gruppo. Dietro arriva anche la Bahrain di Mohoric a tirare il collo al plotone. E tra i soliti rallentamenti, cadute e problemi tecnici, il plotone torna compatto a 122 km dal Velodrome. A ogni tratto di la carovana perde pezzi, sfilacciandosi a vista d’occhio. Chi fora, chi sbaglia, chi già non ce la fa più. A Maing to Monchaux-sur-Ecaillon il gruppo si spezza ancora, con Sagan e Naesen tra i pesci grossi che rimangono attardati. Ma in breve si torna a ranghi compatti.

Siamo al momento più simbolico, la corsa si tuffa nella storia approcciando la Foresta di Arenberg. Van Avermaet guida la Trouée da padrone, mentre il cuore dell’inferno tende un tranello a Van Aert, che accusa un problema al cambio. Davanti allunga per un attimo Vandenbergh (Ag2R), che poi si rialza e si mette a fare il forcing per i suoi. Van Aert è encomiabile. Il belga non si perde d’animo e insegue a denti stretti. Poi cade. Si rialza, e riparte tutto solo. Contro la sfortuna, rislaendo le ammiraglie, schivando nuovi guai con le sue doti da crossista. E rientra in gruppo a 72 km dalla fine, in quel di Tilloy to Sars-et-Rosières.

Video - La suggestione del passaggio nella foresta di Arenberg: benvenuti all'Inferno 03:42

Politt, Gilbert e Selig provano l'allungo. Ma è Peter Sagan a dare una spallata alla corsa. Nel settore 12, tra Auchy e Bersée, lo slovacco attacca come lo scorso anno a 56 km dal traguardo e solo Van Aert, Van Marcke e Lampaert prendono la sua ruota. Il quartetto rientra su Politt e Gilbert e attacca a testa bassa verso Roubaix. Non verranno più ripresi. Il duro Mons-en-Pévèle non scombina i piani di chi guida la corsa ma cementa il divario su chi insegue.

La Roubaix entra nei suoi ultimi 40 km. Van Avermaet prova a riportarsi sulla testa della corsa, ma è troppo tardi anche per lui. A 25 km dal traguardo c'è il primo allungo di Gilbert. Su di lui si riportano solo Sagan e Politt, e in un secondo momento anche lo straripante Lampaert e Vanmracke. Van Aert non ce la fa più e abdica. Meno uno. Il Carrefour de l’Arbre è l'ultimo grande spauracchio sul pavè e può ergersi a giudice della gara. Attacca prima Gilbert, senza fare il vuoto. Ma è subito dopo che nasce l'azione decisiva. Politt dimostra di non essere lì per caso e si mette in proprio. Gilbert chiude il buco, Lampaert fa da stopper. E Sagan, che sembrava controllare la corsa, finisce all'improvviso la benzina.

Philippe Gilbert batte Nils Politt nella volata della Parigi-RoubaixGetty Images

I secondi del duo Gilbert-Politt diventano quindici, poi venticinque, infine quaranta. Sagan è solo all'inseguimento, perchè Vanmarcke latita per un problema alla bicicletta. Poi lo slovacco molla e Lampaert si ritrova da solo all'inseguimento. Ma per la vittoria è cosa a due. Si entra nel Velodromo. Politt è davanti, Gilbert non ci pensa neanche a portarsi in testa. I due si guardano mentre la campana dell'ultimo giro è il rintocco della storia per Gilbert. Che non può perdere questa volata e infatti non delude. Politti non sprinta neanche, il belga trionfa da fuoriclasse. Che spettacolo.