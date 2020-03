La Parigi-Nizza finisce in anticipo: annullata l'ultima tappa per Coronavirus

La Parigi-Nizza si chiude sabato 14 marzo. A Valdebore la Colmaine, al termine della settima tappa, un giorno prima della conclusione. Sono gli stessi organizzatori ad annunciarlo, costretti dall’emergenza coronavirus che dilaga anche in Francia.

" Dopo aver consultato le autorità, l’Uci e la città di Nizza, gli organizzatori hanno deciso che la settima tappa sarà l’ultima. Questa decisione, presa per la lotta alla diffusione del coronavirus, significa che l’ultima tappa con arrivo a Nizza viene annullata "

La corsa non arriverà domenica a Nizza ma si concluderà dunque sabato con l'arrivo in salita a Valdebore la Colmaine. Intanto, la Bahrain Merida ha abbandonato la corsa, mentre un membro dello staff della Bora Hansgrohe soffre di sintomi febbrili ma non presenta il Coronavirus. Per precauzione è stato comunque messo in auto-quarantena. Infine, si ritirano anche Rudy Barbier e Krists Neilands della Israel.