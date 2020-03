Nibali, messaggio agli italiani: "Siate responsabili, tenete le distanze di sicurezza"

Vincenzo Nibali è impegnato alla Parigi-Nizza, lo Squalo si è reso protagonista nella seconda frazione corsa nei ventagli e ha messo in mostra un’ottima condizione di forma che lascia ben sperare per il prosieguo della speranza. Il siciliano si sta preparando per il Giro d’Italia, sperando che la Corsa Rosa si riesca a disputare dopo l’emergenza coronavirus (partenza il 9 maggio da Budapest, in Ungheria). L’alfiere della Trek Segafredo ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti gli italiani che stanno vivendo il momento più difficile dai tempi del secondo dopoguerra, il 35enne ha parlato così al termine della seconda tappa attraverso un comunicato stampa:

" Con i problemi che il coronavirus sta portando in Europa è complicato fare previsioni, bisogna vivere questa situazione settimana per settimana. Ovviamente spero che si possa tornare alla normalità il prima possibile e non solo dal punto di vista corse. Un invito a tutte i tifosi e a tutte le persone in generale: siate responsabili, per il benessere di tutti, e tenete le distanze di sicurezza "

Vincenzo Nibali ha analizzato la frazione: “Anche oggi abbiamo affontato una giornata dura, con pioggia a freddo. Sapevano che gli ultimi 40 km potevano essere i più delicati a causa del vento. La squadra è stata perfetta nell’aiutarmi a rimanere sempre davanti e al sicuro. Kirsch, Stuyven e Pedersen sono stati grandissimi. Aver imparato ad essere un corridore polivalente, capace di adattarsi alle situazioni, mi ha aiutato a rimanere con loro. Ma, soprattutto, oggi mi ha aiutato il loro enorme lavoro per proteggermi. Per la classifica generale è stata una giornata positiva, ma rimango con i piedi per terra e continuo a vivere la corsa giorno per giorno. Ci sono ancora tappe insidiose. Ad ora il rivale più pericoloso è Higuita, ma non dimentico neanche Schachmann o Pinot, che ha perso terreno solo nel finale. La condizione è buona, pedalo forte e mi diverto. Ho lavorato molto bene in questi mesi e la squadra mi ha trasmesso grande tranquillità, oltre che supporto. C’è un bel clima in squadra e questo mi ha aiutato ha raggiungere questo picco di forma. Ora penso a sfruttarlo per raccogliere i migliori risultati possibili“.

