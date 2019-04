Arenberg: viaggio nel cuore dell'inferno

«Questa corsa è maledetta!», diceva Theo De Rooij, sfiancato dalla Parigi-Roubaix nel 1985: «Lavori come una bestia e non hai nemmeno il tempo di pisciare, anzi ti pisci addosso mentre pedali e sei coperto di fango. Un vero schifo». Il suo volto è una maschera di polvere, il busto si piega stremato sul telaio. De Rooij sembra uno scheletro, chiude gli occhi e con un sibilo di voce aggiunge: «È la corsa più bella del mondo».

È questa la perfetta sintesi della Parigi-Roubaix: odio e amore, orrore e seduzione, follia e coraggio. E niente può descrivere la corsa del pavé come La Trouée d'Arenberg a cinquant'anni dal primo girone infernale.

Parigi-Roubaix 2006: Tom Boonen all'attacco nella Foresta di Arenberg con la maglia da campione del mondo.AFP

Come nacque la leggenda

All'alba della rivoluzione industriale, l'ingegnere scozzese John Loudon McAdam ha inventato la pavimentazione moderna senza sapere che, un secolo dopo, avrebbe rischiato di uccidere la Parigi-Roubaix. Correvano i favolosi anni Sessanta e se dall'altra parte della Manica la vita si divideva tra Beatles e Rolling Stones, nella Francia del Nord, non lontano dal Passo di Calais, le antiche vie romane in ciottolato erano ricoperte di macadam, sepolte sotto strati di asfalto. Un dramma per la Roubaix tanto che, nel 1965, solo 22 chilometri di gara si correvano sul pavé. Due anni più tardi, quindici magnifici velocisti si contesero la vittoria in una volata regale, e nemmeno bastò il successo di un campione del mondo come Jan Janssen (poi vincitore del Tour de France) a placare la furia di Jacques Goddet: «Il n'est pas possible!», gridò scomposto sulla linea del traguardo mentre sfilavano i velocisti. Era inammissibile che una corsa come la Roubaix si decidesse allo sprint. Così il direttore della corsa chiese ad Albert Bouvet di trovare nuovi settori di pavé, a costo di stravolgere il percorso di gara.

Qui entra in scena Jean Stablinski, campione di ciclismo francese, vincitore della Vuelta e dei Mondiali di Salò (1962), ancien capitaine de route di Jacques Anquetil. Un enfant du pays malgrado le sue chiarissime origini polacche, perché Stablinski è nato a Thun-Saint-Amand e cresciuto a colpi di pedale sui sassi di Valenciennes. Nessuno come lui conosce le strade del Nord e, commissionato da Bouvet alla ricerca del pavé, pensa subito a La Tranchée de Wallers-Arenberg. Jean chiama Bouvet e gli dice: “Ascolta, conosco un settore di pavé ma non so se si può passare di lì - C'est dans la forêt, à côté des mines - perché è in mezzo a una bosco e accanto c'è una miniera”. Stablinski conosce eccome quel posto, visto che da giovane ci lavorò per comprarsi la prima bicicletta da corsa. È qui che Claude Berri ha girato nel 1993 Germinal - dal capolavoro “sociale” di Émile Zola - e c'è un ponte che collegava la miniera, chiusa nel 1989, alla cittadina di Bellaing. Si vede ogni anno appena inizia il settore di Arenberg. Quante volte Stablinski diceva col suo sorriso gioviale: «Sono stato l'unico corridore a passare sia sotto che sopra».

La miniera, il pavé... La storia locale pervade l'aura unica della Foresta di Arenberg.Eurosport

Ma Goddet fu sconvolto quando vide per la prima volta il pavé di Arenberg : «C'est orrible, è troppo pericoloso, non possiamo far passare di qui la corsa». Stab e Albert insistettero a lungo per convincere Goddet a inserire la strada nell'edizione del 1968, ma se ci fosse stato anche un solo incidente (ricordate, vent'anni dopo, la tremenda caduta di Johan Museeuw?), Arenberg sarebbe subito scomparsa dalla Parigi-Roubaix... Invece ne è diventata il simbolo, l'origine del mito, la “pietra miliare” dell'Enfer du Nord. Grazie a Stab, la Parigi-Roubaix ha scritto l'epica moderna del ciclismo.

This is the dawning of the Age of Aquarius e il mondo sta cambiando da un piccolo palcoscenico off-Broadway. In Francia, il Sessantotto nasce sulle note di Chacun de vous est concerné della poetessa Dominique Grange, musa di Fabrizio De André per la Canzone del maggio: “E se vi siete detti, non sta succedendo niente”, eccovi servita la quota del ciclismo alla rivoluzione.

Qual è il tuo (vero) nome, Arenberg? Arenberg? Wallers? Trouée? Tranchée? Come si chiama questo luogo leggendario del ciclismo? Il vero nome, quello che potete trovare sulle mappe ufficiali, è "La Drève des Boules d'Hérin". Una Drève è una linea retta, circondata dagli alberi. Ma come veniva chiamata nel 1968? «Non aveva un nome specifico - racconta Pascal Sergent, giornalista storico della Roubaix - Sono stati i giornalisti con il passare degli anni a creare tutti i soprannomi del luogo». Quindi non è stato il nome a creare la leggenda, ma viceversa. Il termine Trouée, che trovate oggi sul percorso ufficiale della Parigi-Roubaix, è apparso dagli anni '70, ma alcuni corridori la chiamano "La Tranchée" (la trincea), rievocando le sofferenze delle Guerre Mondiali. «Non importa come si chiama, per me rimane Wallers, rimane Arenberg», conclude Gilbert Duclos-Lassalle.

All'entrata sud dell'Arenberg, la stele che ricorda Jena Stablinski. Senza di lui, non parleremmo di questo tratto dai contorni mitici...AFP

Il carisma unico di Arenberg, la cattedrale della Roubaix

Domenica la Foresta di Arenberg sarà traversata per la quarantaduesima volta dai corridori della Parigi-Roubaix. La Tranchée de Arenberg sta alla Parigi-Roubaix come l'Alpe d'Huez al Tour de France, visto che la salita più celebre della Grande Boucle è stata scalata per la prima volta solo nel 1952 e, come tre anni prima a Pinerolo (Giro d'Italia), “Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi” (grazie Mario Ferretti!). Ventuno tornanti di inferno e paradiso: l'Alpe d'Huez è la montagna di Gianni Bugno, di Marco Pantani, di Conti, di Guerini. Hors Catégorie del pavé: Arenberg è la strada di Francesco Moser, che ha trionfato alla Roubaix per tre anni consecutivi, del due volte vincitore Franco Ballerini e di Andrea Tafi in maglia tricolore, ultimo italiano a sollevare il Sasso nel Velodrome.

Prima che un simbolo sportivo, la Foresta di Arenberg, è materia di scienze naturali e perfino antropologiche quando Thierry Gouvenou, ex-corridore francese, parla della Trouée: «Traversando Arenberg, sei così vicino a una miniera di carbone che la fatica diventa simbiotica, se pensi che i minatori conoscono lo sforzo fisico come nessun altro. La stessa sofferenza che, in ambito sportivo, provano i campioni della Roubaix». Gli fa eco Gilbert Duclos-Lassalle, che questa corsa l'ha vinta due volte...

" Non c'è Roubaix senza sacrificio e quando entri nella Foresta, la gente del Nord sa che sei come loro. "

Un'immagine che dimostra il motivo per cui la Foresta dell'Arenberg viene chiamata "Tranchée" (trincea)Imago

Arenberg è un luogo mitico, primordiale e bellissimo. Lo sa bene il giornalista Pascal Sergent, che a questo incantesimo ha dedicato dei libri: «È come una cattedrale immersa nella natura. Sarebbe un posto fantastico anche se la strada fosse coperta d'asfalto. Quando il gruppo penetra nella Foresta a sessanta chilometri orari, è lì che si compie la magia»... «E una volta entrati – dice Francois Doulçier, presidente dell'assoziazione “Les Amis de Paris-Roubaix” – si fa come Napoleone prima della battaglia: On s'engage et puis on voit» (che si potrebbe tradurre in "si combatte e poi si vede"...).

La Tranchée de Arenberg è come un Grande Fratello (di George Orwell) che cattura gli occhi da uno schermo per la prima volta nel 1984: l'anno che deputa la sua nascita televisiva. In testa alla corsa, al momento dell'ingresso nella Foresta, c'è Alain Bondue: lui, nato a Roubaix, nel giorno del suo 25esimo compleanno, con la maglia della locale Redoute. In fuga con Gregor Brown, Bondue chiude terzo quella magnifica edizione vinta da Sean Kelly, e sale sul podio del Velodrome come cantando I just called to say I love you: la canzone (di Stevie Wonder) più ascoltata nell'anno di grazia 1984.

Thierry Gouvenou nella Trouée d'Arenberg, 2002.AFP

Il passaggio di Arenberg: prima la guerra, poi l'inferno

Vincitore della Milano-Sanremo nel 2006, Filippo Pozzato ha corso oltre cinquanta Classiche Monumento. Un traguardo importante e fatto di tredici partecipazioni tra i pavé di Francia: «Non si può capire cosa sia la Foresta di Arenberg senza aver corso la Parigi-Roubaix. È qualcosa di impossibile da descrivere: solo lì ti senti davvero nel cuore dell'Inferno del Nord». Pozzato s'è ritirato, come molti dei debuttanti all'esercizio dei sassi, al suo esordio nel 2009 e ha sfiorato la vittoria quattro anni dopo, battuto solo da re Tom Boonen. Paradiso e inferno dicevamo, sta di fatto che alla Roubaix la selezione è spietata perché non c'è posto per tutti: «Prima di Arenberg, è guerra aperta. A mille metri dall'ingresso nella Foresta, gli animi nel gruppo si scaldano e qualche corridore azzarda più del necessario. Loro vogliono attaccare il pavé per primi, ed è di certo importante stare nelle prime 15/20 posizioni».

Ecco perché questi 2,4 chilometri di sassi sono una sfida unica ed esemplare nel panorama del ciclismo: Arenberg è una “strada di vita” che ti plasma nel fisico e nella mente, che ti spinge al limite delle tue possibilità. Qui dove nessuno è al sicuro specie da quando, negli anni Novanta, la Tranchée è stata recintata fra due ali di magnifica bolgia.

" Provi una strana sensazione: ogni anno questo luogo ti sembra più bello perché pedali in uno scenario incantevole, però vuoi che finisca il prima possibile avvertendone il pericolo. "

C'è una Parigi-Roubaix prima di Arenberg e dopo Arenberg, e prima di traversare la Foresta è persino inutile il pensiero stesso della corsa. C'è la pioggia del Nord a soffiare quel respiro epico di una gara unica al mondo. Noi si aspetta Gianni Moscon - enfant prodige delle Classiche del Nord, quinto l'anno scorso dentro il Velodrome - e il ventunenne Filippo Ganna che, già campione del mondo e recordman italiano su pista, ha vinto la Paris-Roubaix Espoirs riservata agli Under-23. Per intanto, nella trincea di Arenberg, l'ultima croce Tricolore l'ha portata Filippo Pozzato con le mostrine del veterano e la bici Wilier Triestina: Viva l'Italia Libera e Redenta.

Wilfried Peeters coperto di fango sul pavé dell'ArenbergAFP

I maledetti di Arenberg

Domenica la Foresta di Arenberg celebra mezzo secolo di storia alla Parigi-Roubaix: cinquant'anni di epica fra lacrime, maschere di fango e braccia al cielo del Velodrome più famoso del mondo.

Il 12 aprile 1998, le condizioni della Parigi-Roubaix sono proibitive e Arenberg è più che mai l'Enfer du Nord. Quell'anno la corsa ha un unico grande favorito: Johan Museeuw, il Leone delle Fiandre, che in pochi giorni ha seminato tutti gli avversari À travers la Flandre, ad Harelbeke e al Giro delle Fiandre. Dittatore fiammingo, il signore dei sassi scatena la sua furia nella melma della Foresta, implacabile sui pedali, affrancato al manubrio, con quei prodigiosi muscoli scolpiti nelle gambe. Dura però un istante ed è quell'attimo in cui Museeuw rovina tra gli illogici ciottoli dell'apocalisse: il suo ginocchio è distrutto, il poeta del pavé ha perso la sua aureola nel fango. È lo spleen della Foresta. Arenberg è uguale per tutti.

Molti anni dopo, Johan Museeuw ha raccontato quel terribile giorno a “Le Monde”: «Siamo entrati nel bosco di Arenberg a cinquanta chilometri orari e c'era merda dappertutto, tanto che i sassi non si vedevano nascosti com'erano dal fango, poi sono scivolato per terra. Mi sono rimesso in piedi eccitato di adrenalina, non sentivo dolore, non provavo niente, ma guardando il mio ginocchio, la rotula era completamente aperta: 'Putain, c'est quoi?'». Le ore seguenti di Museeuw sono un calvario: «Il problema è stato cadere sulla merda di cavallo e per questo il sangue ha fatto subito infezione». Ci vorranno 8 ore di ripristino chirurgico e cura antibiotica per scansare una terribile amputazione e permettere al Leone delle Fiandre, che aveva già vinto la Roubaix nel 1996, di scrivere il suo doppio lieto fine nel Velodrome: primo nel 2000 volteggiando sulla linea del traguardo per mostrare quel ginocchio martoriato; primo nel 2002 con la maschera di fango, quella “merda” respinta e domata che è come uno scalpo atteso da otto primavere.

Le cadute e i pericoli fanno parte del dna dell'Arenberg.Eurosport

Se qualcosa va storto ad Arenberg, la tua Roubaix è finita. Persino uno come Tom Boonen - che della Classica del pavé è il primatista con 4 successi, s'è pietrificato per triste simbiosi in mezzo ai sassi della Foresta, con la bici in mano e lo sguardo assente, aspettando un cambio ruota che già sapeva inutile. Sapeva che per quella volta tutto era finito. Vincitore 2005, 2008, 2009 e 2012: in tredici partecipazioni, è stato il suo unico ritiro. Tre anni fa, nell'ultima amara Roubaix di Cancellara (caduto a più di cento chilometri dall'arrivo), Boonen ha incantato il suo regno sui pavé di Arenberg e del Carrefour de l'Arbre, fermandosi a un secondo dalla leggenda. È stato beffato in volata da un 37enne australiano sbucato dal nulla: Mat Hayman baciato dagli dei, due piccole vittorie in 16 anni di gregariato, un giorno di gloria terrena sul traguardo più famoso del mondo. Un anno dopo, sul Kapelmuur del Fiandre, Boonen ha rotto il cambio benedicendo suo malgrado la grande impresa di Philippe Gilbert, il suo nemico vallone, in fuga per cinquanta chilometri fino alla flame rouge di Oudenaarde.

Arenberg decide il tuo destino, è come il Fato dei guerrieri di Troia. La nemesi del ciclismo vuole però la sua bellissima eccezione che qui, nell'Inferno del Nord, prende le sembianze di Gilbert Duclos-Lassalle. Lui che ha inseguito il sogno di vincere la Roubaix per l'intera carriera e ce l'ha fatta a 37 anni. Una maledetta ossessione nella stregua dei piazzamenti di un decennio: secondo, secondo, quarto, sesto, Mais la Reine ne veut rien savoir (Ma la Regina non ne vuole sapere) fino all'anno di grazia 1992, con le braccia alzate e quel lunghissimo sorriso tra gli spalti del Velodromo. Dodici mesi dopo, Gibus torna alla Roubaix ma la tregua del Nord è finita e la sua squadra, la Gan, si decima tra forature e cadute: lui stesso scivola nel fango di Troisville e cade ancora ad Arenberg, uscendo dalla Foresta con 2 minuti di ritardo dalla corazzata Mapei. Qui Duclos potrebbe anche ritirarsi, invece i suoi gregari superstiti lo scortano fuori dal baratro e a trenta chilometri da Roubaix, succede l'impossibile perché Gibus riprende Ballerini per uno dei duelli più intensi nella storia della corsa. Vince Ducloss-Lassalle al fotofinish, poi il nostro trionferà nel 1995 e nel 1998: doppiette che son fatte della materia dei sogni. Quando Les maudits d'Arenberg (I maledetti di Arenberg) e le leggende di Roubaix scrivono insieme una storia di memoria collettiva.

Tra velodromi e pavé, il terreno dei fuoriclasse

Torniamo al 1968 e alla sua cosmogonia: la Luna entra nella Settima Casa e Giove s'allinea con Marte mentre Roger Pingeon esplora per primo la Foresta di Arenberg nella storia della Parigi-Roubaix. Pingeon, scomparso lo scorso anno, è un pioniere giallo che ha appena vinto il Tour de France e il 7 aprile danza sul pavé dell'ouverture. Cinquanta chilometri avanti, Eddy Merckx vince la prima Roubaix della Trouée. A Sanremo, il ragazzo di Meensel-Kiezegem ha già mostrato l'intelligenza alle cose minime, l'astuzia del velocista addestrato sulle piste, l'attitudine ai duri rapporti, la grande autonomia. Nel Velodromo di Roubaix, Merckx svela le stimmate del corridore più forte nella storia del ciclismo. Let the sunshine in.

" C’è stato un periodo in cui ho odiato il ciclismo... "

Merckx era figlio del parquet come Bradley Wiggins nato a Gand, che del ciclismo moderno ha riscritto le regole: vincere il Tour de France trasformando il suo fisico da migliore pistard del mondo a scalatore della Grande Boucle. Wiggins ha chiuso sotto i cerchi olimpici una carriera da favola con l'unica nostalgia d'un lieto fine all'Inferno. Sì perché Wiggins per la Roubaix ha scritto lettere piene d'amore: «C’è stato un periodo in cui ho odiato vincere il Tour, ho odiato il ciclismo, ho odiato i giornalisti che mi facevano sempre domande su Armstrong, ho odiato Armstrong. Poi però ho cominciato a ricordare perché il ciclismo era la mia priorità, perché lo amavo, perché idealizzavo i miei eroi: Duclos-Lassalle, Museeuw, Ballerini, Indurain... I velodromi significano qualcosa per me e per questo voglio chiudere qui la mia carriera su strada. È l’unica gara che finisce così, è l’unica che vuoi finire anche con una clavicola rotta solo per entrare lì e poi tuffarti nell’erba. Voglio godermi ogni momento di una corsa magica. Catturarlo. Poi voltarmi indietro, riassaporarlo e ricordarmelo per sempre». Nono nel 2014, diciottesimo e titoli di coda un anno dopo: non ce l'ha fatta Sir Bradley, eppure nell’Enfer du Nord s'è sentito come in paradiso.

La Foresta di Arenberg, un inferno del cuore dell'Inferno del Nord.Eurosport

Infine, senza mai correre la Parigi-Roubaix, Vincenzo Nibali ha firmato sul pavé di Arenberg una delle imprese più belle della sua carriera. È il 9 luglio 2014 e il Nord abbraccia il Tour de France commemorando la Grande Guerra dalla partenza di Ypres. L'attesissima quinta tappa è una Piccola Roubaix con 9 settori in pavé e Vincenzo, che a Sheffield ha già vinto una specie di breve Liegi, si libra nel fango in maglia gialla rifilando 2 minuti a Contador, mentre Froome si ritira stordito da due cadute sui sassi bagnati. I francesi s'accorgono di Nibali: sul traguardo di Arenberg, Vincenzo è Dantesque.

La Roubaix senza Arenberg, eresia o sana utopia?

I grandi templi del ciclismo hanno il loro nome scolpito su un altare. Dici Milano-Sanremo e pensi al Poggio; dici Freccia-Vallone, pensi al Mur de Huy; dici Liegi-Bastogne-Liegi, pensi alla Côte de la Redoute. Così, da cinquant'anni, il prestigio della Parigi-Roubaix è legato al culto di Arenberg: Classiche del ciclismo e loro Monumenti. Anche la più remota ipotesi di cancellare questi luoghi dalla geopolitica del ciclismo può sembrare illogica: la nostra generazione non può proiettare l'idea di una Parigi-Roubaix senza Arenberg, eppure la classica del pavé ha scoperto la Foresta a settant'anni dalla sua prima edizione vinta, nel 1896, dal tedesco Josef Fischer. E anche dopo la sua rivelazione per mano di Goddet, di Stablinski, della maglia gialla di Roger Pingeon e della grandezza di Merckx, la Tranchée è uscita dai riflettori, dimenticata dal 1974 all'inizio degli Ottanta: anni d'oro in cui la Regina delle Classiche è stata vinta tre volte da de Vlaminck e altrettante (consecutive) da Moser, poi da Hinault e Jan Raas.

I passaggi più famosi delle Classiche del Nord

Clicca sui pin per scoprire i segreti dei luoghi che hanno reso uniche le corse in linea di un giorno del Nord Europa



Classiche del Nord: i passaggi chiave Clicca sui pin per scoprire i segreti dei luoghi che hanno reso uniche le corse in linea di un giorno del Nord EuropaClassiche del Nord: i passaggi chiave

" La Parigi-Roubaix senza la Foresta di Arenberg? È assolutamente possibile "

Come dovremo quindi stimare le parole di Thierry Gouvenou, incaricato ASO del percorso della Roubaix? «Onestamente, incaricati dell'organizzazione, ci abbiamo pensato, ma al cospetto di questo impatto televisivo e di questa passione locale, non sarebbe una decisione facile da prendere». «In fondo, spostarsi da Arenberg ci permetterebbe di scoprire nuove strade di pavé», gli fa eco François Doulcier; del resto, l'idea di Jean-François Pescheux (il predecessore di Gouvenou) era quella di cambiare il percorso un anno ogni tre, così come il Tour de France s'arrampica ogni volta sui tornanti del Mont Ventoux, dell'Alpe d'Huez, del Galibier o del Tourmalet.

Non la pensano così i corridori che hanno fatto la storia della Parigi-Roubaix, a partire da Gilbert Duclos-Lassalle: «Il Tour ha tante opzioni e per questo può ruotare ogni anno fra le sue mitiche salite. Arenberg invece è un luogo unico e senza la sua Foresta, la Roubaix non sarebbe la stessa. La Tranchée è una terra leggendaria con le sue stelle e i suoi campioni, che ogni anno vogliono tornare qui per riprovare gli stessi brividi».

La Foresta di Arenberg, simbolo dell'Inferno del Nord.Eurosport

Di certo, allo stato attuale, il pericolo che corre Arenberg non è per mano dei padroni della Roubaix, ma del suo corso naturale. La Trouée è un sito protetto e chiuso al trasporto, eppure nei primi anni Duemila la strada era talmente danneggiata da costringere la Roubaix - nel 2005, la ''prima volta'' di Tom Boonen - a rinunciarvi. Da allora, per far subito rivivere il mito, è stato restaurato un tratto di 200 metri, alcuni alberi sono stati abbattuti perché la luce passasse e ogni anno, all'inizio della primavera, un'associazione di volontari (la già citata ''Amis de Paris-Roubaix'') mette in sicurezza il manto stradale tagliando l'erba e sradicando gli arbusti. Dettò ciò, Arenberg è e sarà sempre un terreno pericoloso che ha bisogno di grandi opere di mantenimento, oggi rese incerte dalla manzanza di fondi: «Un miracolo - spiega Doulcier - che negli ultimi dieci anni la corsa si sia sempre consumata sotto il sole; una catastrofe se invece dovessero ripetersi le condizioni di fine anni Novanta».

Spiegatelo agli amanti di Arenberg. A quei ciclisti silvani che, traversando la Trouée, benedicono la pioggia nel pineto e il miracolo della natura. Come Cédric Vasseur che, come De Rooij trent'anni prima, fa l'antitesi della Trincea: «Odiamo quel durissimo pavé quando siamo lì nel mezzo, ma appena usciamo dalla Foresta proviamo l'unico desiderio di tornarci un anno dopo». Bando alla poesia, ci vuole Pippo Pozzato per capirsi fino in fondo: «Non c'è posto più merdoso di Arenberg, ma nel senso buono del termine». Che Dio vi benedica o voi ch'entrate e non vorreste più tornare dall'Enfer du Nord.

Rivisitazione dell'articolo originale di Laurent Vergne (Eurosport France)