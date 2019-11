Paternoster non si dovrà operare: microfrattura allo scafoide, pedalerà con un gesso modellato

Letizia Paternoster può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente di venerdì mattina, l’azzurra era stata investita da un’automobile mentre stava pedalando in sella alla sua city bike ma fortunatamente non dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

La 20enne si è sottoposta a una risonanza magnetica che ha sì evidenziato una microfrattura netta dello scafoide sinistro ma è composta e laterale, senza interessamento dei tendini. La trentina dovrà osservare una prognosi di 30 giorni ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrà pedalare a casa sul ciclomulino per non perdere giorni di allenamento.

Alla vice campionessa del mondo dell’omnium è stato consegnato un gesso modellato sul manubrio della bicicletta in modo da poterlo impugnare senza particolari difficoltà.