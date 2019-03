Paternoster: "Spingere sui pedali, quando sono sul pavé, mi emoziona"

Oggi in gara a La Panne, domenica alla Gand-Wevelgem: ultimi giorni di marzo impegnativi per Letizia Paternoster, che torna a gareggiare su strada e si concede un’intervista a “Tuttosport“. L’azzurra parla della sua nuova squadra, la Trek, ma anche dei suoi obiettivi nelle prossime gare.

Paternoster ha appena cambiato squadra: “Sono grata all’Astana, ma ora mi sembra quasi di vivere un altro sport. Qui in Belgio, ad esempio, viaggiamo insieme alla squadra maschile e abbiamo a disposizione persino un cuoco privato. Per la prima volta sperimentiamo com’è la parità di genere“.

L’azzurra ha subito legato con le nuove compagne e trae molti insegnamenti dalle veterane: “Ho finalmente avuto l’occasione di conoscere meglio Elisa Longo Borghini e l’esperienza di atlete come lei ed Ellen van Dijk è fondamentale per chi, come me, vuole diventare grande anche in strada“.

L’italiana ha ben chiara la ricetta con la quale massimizzare i risultati nelle prossime prove: “Mi piace gareggiare qui: ii pavé e i muri mi affascinano sin da quando guardavo le gare alla tv, da bambina. Spingere sui pedali, quando sono sul pavé, mi emoziona. Servono forza e potenza: soffri, ma è una fatica bella“.

