Peter Sagan inizierà la propria stagione alla Vuelta a San Juan

Non ci sarà modo migliore per farsi un regalo di compleanno. Peter Sagan compirà infatti 30 anni il prossimo 26 gennaio, giorno dell’esordio in gara in questo 2020 per il fenomeno slovacco: per lui inizierà in terra argentina la Vuelta a San Juan. Un cambiamento di programma (lui che era abituato a prendere parte al Tour Down Under in Australia) in un’annata piuttosto diversa per il capitano della Bora-hansgrohe, che ha deciso anche di partecipare per la prima volta al Giro d’Italia.

Le sue parole a Marca: “So che alla Vuelta a San Juan ci saranno presenze importanti e l’asticella sarà ancora una volta molto alta. Sarà un piacere tornare in Argentina e cominciare la stagione alla Vuelta a San Juan”. Saranno presenti infatti in Sudamerica corridori del livello di Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step).

gianluca.bruno@oasport.it